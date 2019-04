Marile companii energetice ale statului și-au propus an de an sa-și accelereze investițiile, dar in realitate nu au reușit sa-și respecte planurile niciodata din 2015 incoace. Asta in condițiile in care Romania are de jucat un rol important pe piața energetica din regiune. In același timp, Guvernul Romaniei, aflat in criza bugetara perpetua, iși obstrucționeaza propria strategie energetica (aflata și aceasta in continua modificare), prin decizii care dimineaza resursele financiare inclusiv ale companiilor pe care le controleaza și care au nevoie sa-și pastreze calendarul de investiții. Astfel,…