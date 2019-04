Romania si Bulgaria, tarile din UE cu cele mai mici costuri cu forta de munca

Stiri pe aceeasi tema

- In 2018 comparativ cu 2017, costul orar cu mana de lucru in intreaga economie (excluzand agricultura si administratia publica) exprimat in euro a crescut cu 2,7% in Uniunea Europeana si de 2,2% in zona...

- In 2018 comparativ cu 2017, costul orar cu mana de lucru in intreaga economie (excluzand agricultura si administratia publica) exprimat in euro a crescut cu 2,7% in Uniunea Europeana si de 2,2% in zona euro, arata datele publicate joi de Eurostat. La fel ca si in 2017, Bulgaria si Romania au fost si…

- In 2018 comparativ cu 2017, costul orar cu mana de lucru in intreaga economie (excluzand agricultura si administratia publica) exprimat in euro a crescut cu 2,7% in Uniunea Europeana si de 2,2% in zona euro, arata datele publicate joi de Eurostat, informeaza Agerpres.Citește și: Consiliul…

- Slovenia, Croatia si Romania au inregistrat in februarie cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana al comertului cu amanuntul, comparativ cu perioada similara din 2018, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In zona euro, comertul cu amanuntul…

- Rata medie de compensare a angajatilor din Uniunea Europeana (reprezentand salarii, remuneratii si contributii sociale platite de angajator) a variat in 2016 de la 44 euro pentru o ora lucrata, in zona metropolitana Bruxelles si in Luxemburg, la sub patru euro pentru o ora lucrata in trei regiuni…

- Un procent de 45% din populatia Uniunii Europene nu a consultat un medic stomatolog in 2017, iar tara cu cea mai mare pondere a persoanelor care nu au mers la dentist a fost Romania, unde 82% dintre respondenti au spus ca nu au mers la dentist in ultimele 12 luni, arata datele unui sondaj publicat ieri…

- 82% dintre romani nu au mers la stomatolog in 2017 82% dintre români nu au mers la stomatolog în 2017, cel mai mare procent din UE. Un procent de 45% din populatia Uniunii Europene nu a consultat un medic stomatolog în 2017, iar tara cu cea mai mare pondere a persoanelor…

- Romania inregistra, in trimestrul trei din 2018, cel mai ridicat nivel al deficitului guvernamental din Uniunea Europeana, arata datele publicate, luni, de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza...