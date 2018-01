Stiri pe aceeasi tema

- Fortele armate ale SUA in Europa au anuntat joi ca Divizia 1 Infanterie va inlocui Divizia 4 Infanterie la conducerea centrului de comanda si control de la Poznan (vestul Poloniei), transmite PAP. Centrul de comanda de la Poznan (MCE) asigura coordonarea a 6.000 de militari americani…

- In 2015, majoritatea statelor membre au raportat 50-110 de farmacisti la 100.000 de locuitori. Printre țarile fruntașe la acest capitol se numara Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, iar printre codașe, Olanda, mult sub prag, cu doar 21 de…

- Productia industriala a crescut in noiembrie cu 3,2% in zona euro (EA19) si cu 3,5% in Uniunea Europeana (UE28), comparativ cu perioada similara din 2016, iar Slovenia, Romania si Cehia au inregistrat cel mai semnificativ avans, arata datele Oficiului European de Statistica (Eurostat), citate de Agerpres.…

- In 2016, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat 4,9% din cheltuielile totale de consum pentru imbracaminte și incalțaminte. Asta inseamna o cheltuiala totala de 395,4 miliarde euro sau echivalentul a 800 de euro pe cap de locuitor UE. De altfel, la nivel european, cheltuielile anuale pentru…

- Presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea a declarat, joi, referitor la scrisoarea ambasadelor pe tema modificarilor legilor justitiei, ca Parlamentul are dreptul sa legifereze, mentionand ca a discutat cu presedintele Senatului Calin Popescu-Tariceanu si ministrul de Externe Teodor Melescanu…

- In trimestrul III 2016, Romania s-a situat pe primul loc intre statele membre UE in ceea ce priveste cresterea costului orar al muncii (+16,5% nominal fata de aceeasi perioada a anului precedent), potrivit datelor publicate de Eurostat. Podiumul a fost completat de vecinele noastre Ungaria (+12,6%)…

- Mai multi parlamentari UDMR au initiat o propune legislativa care vizeaza ca pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani, termenul de valabilitate ale pasapoartelor simple electronice sa fie de 10 ani, iar pentru persoanele intre 12 si 25 de ani sa ramana de 5 ani. „Prezenta propunere…

- Marian Ionescu, Ilinca Bacila, Nicu Patoi, Liliana Stefan si Viorel Gavrila sunt juratii care vor alege, la aceasta editie a Selectiei Nationale, semifinalistii Eurovision Romania. Pe cei cinci artisti ii leaga experienta participarii la cel mai mare concurs muzical din lume. Tot ei vor juriza si…

- Selectia Nationala Eurovision Romania a atras 72 de piese in cursa pentru un bilet pentru scena din Lisabona Feli, Jukebox, MIHAI, Alex Florea, Eduard Santha sau Xandra, dar si compozitori din strainatate - Suedia, Belgia, Italia, Spania si Republica Moldova, pe lista concurentilor din acest an Editia…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a crescut usor in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, de la 1,7% pana la 1,8%, cele mai mari cresteri de preturi fiind inregistrate in Estonia (4,5%), Lituania (4,2%), Marea Britanie (3,1%), Letonia (2,7%) si Romania, 2,6%,

- Jumatate din populatia Romaniei se confrunta cu deprivare materiala si sociala, tara fiind urmata de Bulgaria (48%), la polul opus situandu-se statele nordice, potrivit datelor din 2016 publicate, marti, intr-un raport al Eurostat. Cea mai mare rata de deprivare materiala si sociala se inregistreaza…

- „In iunie am spus ca este timpul de a o trezi pe Frumoasa Adormita a Tratatului de la Lisabona: cooperarea structurata permanenta. Sase luni mai tarziu se intampla. Salut pasii facuti astazi de statele membre pentru a fonda o Uniune Europeana a Apararii. Europa nu poate si nu ar trebui sa externalizeze…

- Rata saraciei a atins cote alarmante în România, unde unul din doi români se zbate în lipsuri de tot delul. Persoanele care se confrunta cu deprivarea materiala nu au mijloacele necesare pentru cel putin cinci aspecte din urmatoarea enumerare: -…

- Conform Eurostat, persoanele care se confrunta cu deprivarea materiala nu au mijloacele necesare pentru cel putin cinci puncte din aceasta enumerare: cheltuieli neasteptate, o saptamana de vacanta in fiecare an departe de casa, evitarea restantelor (la plata creditului ipotecar, a ratelor, a chiriei…

- Documente atasate: Priuect de lege Vinerea Mare Parlamentarii initiatori amintesc ca la inceputul anului 2017, Comisia Europeana a stabilit sarbatorile legale pentru instituțiile Uniunii Europene. Printre acestea figureaza si Vinerea Mare. Inițiatorii mai menționeaza ca, la nivelul statelor…

- Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, respectiv 241,9 milioane euro. Tarile care au cheltuit mai putin decat Romania din fondurile structurale si de investitii sunt Austria, cu 0,3-, si Irlanda, cu 0,9-. Conform datelor Comisiei Europene, pe primul…

- Naționala Under 19 a Romaniei, cu Ucraina, Suedia și cu Serbia, la Turul de Elita. Competiția, gazduita de țara noastra (21-27 martie 2018). Reprezentativa Under 19 a Romaniei și-a aflat miercuri, 6 decembrie, adversarii de la Turul de Elita, ultimul premergator Campionatului European de anul viitor.…

- Gospodariile din UE au cheltuit pe bauturi alcoolice 1,6% din totalul cheltuielilor lor de consum din 2016, ceea ce reprezinta cheltuieli totale de aproape 130 de miliarde de euro, echivalentul a 0,9% din PIB-ul UE sau peste 250 euro pe locuitor, arata datele publicate luni de Eurostat. Cifrele…

- Inflatia in zona euro este prognozata sa creasca usor la 1,5%, in noiembrie 2017, de la 1,4%, in octombrie 2017, potrivit unei estimari publicate, joi, de Eurostat. In ceea ce priveste componentele principale ale inflatiei din zona euro, energia este asteptata sa aiba cea mai mare rata…

- România are cele mai mici preturi la gazele naturale pentru consumatorii casnici, 3,2 euro per 100 kWh, cele mai mari preturi fiind platite de suedezi, 12 euro per 100 kWh, în primul semestru din 2017, potrivit unui comunicat publicat miercuri de Eurostat. Preturile gazelor pentru…

- Vicepremierul Paul Stanescu va conduce delegatia guvernamentala care va reprezenta Romania la cel de-al VI-lea Summit al sefilor de guvern din statele Europei Centrale si de Est si Republica Populara Chineza (formatul de cooperare „16+1”), care se va desfasura luni la Budapesta. Potrivit unui comunicat…

- Sectorul companiilor din Romania este slab dezvoltat raportat la dimensiunile pieței autohtone și comparativ cu celelalte țari europene foste socialiste, reiese dintr-o prezentare a viceguvernatorului Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu. Potrivit acestuia, în România…

- Acestea sunt Belgia (unde microintreprinderile sunt responsabile pentru 46% din totalul exporturilor intra-UE), Malta (37%), Ungaria (26%), Marea Britanie (23%), Romania si Suedia (ambele cu 19%), potrivit datelor publicate marti de Eurostat. La nivel general, Intreprinderile Mici si Mijlocii…

- Copiii din Romania (49,2%) sunt cei mai expusi din Uniunea Europeana (UE) la riscul saraciei si al excluziunii sociale, fiind urmati de cei din Bulgaria (45,6%), Grecia (37,5%) si Ungaria (33,6%), potrivit datelor din 2016 publicate, luni, intr-un raport al Eurostat. La polul opus, statele…

- La polul opus, țarile UE unde copiii sunt cel mai puțin expuși riscului saraciei și excluziunii sociale sunt Danemarca (13,8%), Finlanda (14,7%), Slovenia (14,9%) și Cehia (17,4%). Conform datelor Eurostat, in anul 2016 un numar de aproximativ 24,816 milioane de copii cu varsta cuprinsa intre…

- Aproape jumatate (49,2%) dintre copiii din Romania erau expuși, anul trecut, riscului saraciei și excluziunii sociale, cel mai inalt procent din randul statelor membre ale Uniunii Europene, și aproape dublu fața de media de 26,4% inregistrata la nivelul UE, arata datele publicate luni de Eurostat.…

- Romania a inregistrat in trimestrul al treilea al acestui an cel mai semnificativ avans al Produsului Intern Brut (PIB) dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, de 8,6% comparativ cu perioada similara din 2016. Potrivit datelor preliminare publicate marti de Oficiul European pentru…

- Trecerea contributiilor in sarcina angajatului a creat un adevarat haos, insa seria masurilor cu potential de bomba fiscala nu se termina aici. In sedinta de Guvern de miercuri ar trebui sa fie pe ordinea de zi cresterea salariului minim brut la 1.900 de lei, incepand de la 1 ianuarie 2018.…

- Actiunile Rusiei din Crimeea si din sud-estul Ucrainei au motivat NATO sa intareasca solidaritatea in cadrul aliantei si capacitatile militare ale acesteia. De asemenea, aceste actiuni au determinat Rusia si Polonia sa incerce sa-si redefineasca pozitiile atat in cadrul NATO, cat si in interiorul…

- In medie, femeile au caștigat mai puțin decat barbații in toate statele membre ale Uniunii Europene, insa acest decalaj de salarizare variaza, arata datele Eurostat.In 2015, cel mai redus decalaj de salarizare intre femei și barbați se inregistra in Luxemburg și Italia (ambele cu 5,5%),…

- Concursul European de Securitate Cibernetica (ECSC), desfasurat anul acesta la Malaga, Spania, si-a stabilit castigatorii. Echipa Romaniei, sustinuta de certSIGN, a castigat locul 2, in urma tarii gazda si peste Italia ce a completat podiumul. Organizat la initiativa European Union Agency for Network…

- Romania ocupa primul loc in Uniunea Europeana atunci cand vine vorba despre proprietatea asupra imobilelor in care locuiesc cetațenii. Potrivit datelor Eurostat, 96% dintre romani sunt proprietari ai imobilelor in care traiesc. Cea mai mare parte a romanilor, 96% potrivit datelor Eurostat, sunt proprietari…

- Cetațenii R. Moldova care muncesc legal în Germania vor beneficia de pensii și prestații sociale, potrivit Acordului în domeniul securitații sociale dintre Republica Moldova si Republica Federala Germania, care va fi publicat mâine în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,…

- Republica Moldova și-a menținut locul 44 din 190 de țari, incluse în clasamentul Grupului Bancii Mondiale privind mediul de afaceri, cu un punctaj de 73 dintr-o suta, cu 0.20 peste nivelul din anul trecut, informeaza MOLDPRES cu referire la raportul "Doing Business 2018" lansat pe…

- Astazi (01.11.2017), in cadrul evenimentului Future Decoded din Londra, Microsoft a anunțat ca HoloLens, primul computer holografic integrat din lume, ce ruleaza Windows 10, va fi disponibil pe 29 de piețe noi din Europa – Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Ceha, Danemarca, Estonia,…

- In cadrul evenimentului Future Decoded care a avut loc miercuri la Londra, Microsoft a anuntat ca HoloLens, primul computer holografic integrat din lume, cum il numeste compania americana, va fi disponibil pe 29 de piete noi din Europa, inclusiv Romania. Lista completa a tarilor in care castile de realitate…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca scoate la concurs 1883 de locuri de munca prin intermediul retelei Eures Romaniam. Anunțurile variaza și cuprind de la muncitori necalificați, pana la ingineri sau asistenți medicali. Conform datelor centralizate de ANOFM, in Spania sunt disponibile…

- Parlamentul a ratificat cu votul a 63 de deputați Acordul dintre Republica Moldova si Republica Turcia în domeniul securitatii sociale. Documentul ofera garanții de securitate sociala cetațenii care muncesc legal pe teritoriul celuilalt stat, transmite IPN. Persoanele angajate oficial…

- 'Eurovision unește Romania!' este sloganul sub care se va desfașura Selecția Naționala Eurovision 2018. Comitetul Director al TVR a aprobat astazi, 25 octombrie 2017, calendarul, schița de lucru și echipa editoriala care va realiza preselecția și selecția naționala in vederea desemnarii reprezentantului…

- Grupul polonez Orbis isi extinde portofoliul de branduri si aduce lantul Aparthotels Adagio, unitati de cazare de tip aparthotel, si pe piata din Europa de Est, odata cu preluarea master francizei de la Adagio SAS. "Cazarea in apartamente este mai in voga decat oricand pentru calatorul modern.…

- Romania si Germania (25,7%) se numara printre statele din UE in care industria a avut cea mai mare cota din valoarea adaugata bruta (VAB), in 2016, alaturi de Irlanda (36,6%), Cehia (32,1%), Slovenia (27,1%), Slovacia (26,9%), Ungaria (26,8%) si Polonia (26,5%), potrivit unui raport al Eurostat.