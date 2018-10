Mașinile diesel, care polueaza și sunt mai vechi de opt ani au fost interzise in Germania din cauza poluarii, insa se muta in Romania. In urma cu un an in Romania s-a scos taxa timbrului de mediu, un beneficiu pentru exportatorii auto din Germania care aduc mașinile spre țara noastra. Dupa cum declara și Elzbieta Bienkowska, este de-a dreptul ingrijorator cum noua strategie a Germaniei va duce spre poluarea Europei de Est. Ministerul mediului transmite ca scoaterea taxei auto a adus efecte negative multiple, susținand ca in momentul de fața lucreaza la posibilitatea instituirii unei metode…