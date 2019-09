Stiri pe aceeasi tema

- Romania este cel mai mare producator de gaze naturale din Europa de Est, cu o productie medie de gaze naturale in ultimii ani de circa 11 miliarde de metri cubi, afirma Federatia Patronala Petrol si Gaze, potrivit Agerpres."Aniversam astazi, 13 septembrie, Ziua Gazistului Roman. Federatia…

- Aeroportul din Bucuresti a avut 5,4 milioane de pasageri in primele cinci luni ale acestui an, plus 8% peste medie. In prima parte a anului principalul aeroport al Romaniei a avut una dintre cele mai mari cresteri din regiune. Aeroportul Henri Coanda (Otopeni), principalul aeroport al Capitalei si…

- Romania a importat, in primele patru luni din 2019, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 2,803 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 5,6% (147.600 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2018, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica /INS/. …

- Firma de stat din sectorul energiei a Azerbaidjanului SOCAR a finalizat constructia gazoductului TANAP, principala parte a Southern Gas Corridor, care va transfera gaze din Azerbaidjan catre Europa incepand cu anul 2020, relateaza Emerging Europe. În pofida estimarilor preliminare…

- Grupul rus Gazprom, cel mai mare producator de gaze naturale din lume, se asteapta ca, pana in anul 2035, solicitarile pentru importuri suplimentare in Europa sa depaseasca tinta de 150 miliarde metri cubi, a declarat vineri directorul general al Gazprom, Alexei Miller, transmite Itar Tass. "La Adunarea…