România, cea mai periculoasă țară din Uniunea Europeană pentru bicicliști Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana (UE) cand vine vorba de numarul biciclistilor care au decedat in accidente rutiere raportat la totalul populatiei, cu 10 decese la un milion de locuitori in anul 2017, la polul opus situandu-se Cipru si Luxemburg cu niciun deces, arata datele publicate marti de Eurostat. Media la nivelul UE este de 3,9 decese la un milion de locuitori. De asemenea, datele Eurostat mai arata ca rata de decese in randul pietonilor in cazul accidentelor rutiere este cea mai mare in Romania (37 decese la un milion de locuitori), iar cea mai scazuta in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

