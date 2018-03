Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. "Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. "Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. "Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă…

- "Este un proiect de lege foarte popular in Japonia, adica legislatia din Japonia a stat la baza legislatiei din Romania, acolo sunt foarte multe persoane care prefera sa lucreze de acasa. Am adoptat si noi astazi aceasta lege care a fost gandita de Guvernul Romaniei, practic orice persoana care lucreaza…

- Comisia pentru buget-finante din Senat din Romania a dat, marti, un raport de respingere a proiectului legislativ care prevede ca autovehiculele second-hand din strainatate vor fi comercializate doar de firme, iar persoanele fizice nu vor putea cumpara decat cel mult un singur astfel de

- Proiectul de lege 52/2018 a fost inițiat de mai mulți parlamentari PSD, ALDE și UDMR și prevede dreptul de ocupare temporara și de trecere pentru utilitați publice asupra terenurilor din fond forestier, inclusiv zone strict protejate. Se creeaza astfel, sustin USR-istii, premise pentru distrugerea…

- Romanii plecati in strainatate si care revin in tara pot obtine fonduri europene de pana la 40.000 de euro fiecare, pentru a-si deschide mici afaceri in Romania, prin programul Diaspora Start-Up. Puteti descarca listele cu datele de contact ale organizatiilor care vor imparti banii europeni, prin proiecte.

- USR a depus miercuri, in Parlament, o initiativa legislativa privind autorizarea cabinetelor stomatologice mobile, acestea adresandu-se in special populatiei din mediul rural. Proiectul este semnat de deputatul USR Cosette Chichirau. „Am depus o initiativa legislativa care permite autorizarea cabinetelor…

- "In primul rand cred ca am pus bazele dimensiunii europene a guvernarii. Cred ca deschiderea, abordarea transparenta cu liderii europeni pot aduce plusvaloare, mai ales ca noi vom detine presedintia CE din ianuarie 2019. Pentru a avea o presedintie de succes si sa raspundem provocarilor, avem nevoie…

- Desi romanilor le plac foarte mult telefoanele inteligente, dorinta de a fi in permanenta conectati prin intermediul retelelor de socializare si la curent cu noutatile momentului inca nu eclipseaza cu totul viata personala, cei mai multi preferand sa-si petreaca timpul cu partenerul de viata sau prietenii.…

- Romania va interzice introducerea pe piata nationala, de la 1 iulie 2018, a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner, iar incepand cu 1 ianuarie 2019 interzicerea comercializarii acestora.Proiectul de lege a fost adoptat de Senat cu unanimitate de voturi, dar in…

- Potrivit studiului intitulat “Relații inteligente”, realizat pentru Huawei de catre compania de cercetare de piața IPSOS, colectand date din 12 țari, inclusiv din România, romanilor le plac telefoanele inteligente si tocmai de aceea exista din ce in ce mai puține lucruri carora…

- Tuning pentru motociclete, o noua pasiune de lux a romanilor. Un atelier din București personalizeaza motociclete care ajung și la 100.000 de euro. Nebunii dupa motoare ar da oricat ca sa devina regii șoselelor, pe doua roți. Inima iți bate cu putere, ochii nu mai știu pe ce sa se concentreze, culorile…

- Deputații au aprobat proiectul de lege privind combaterea ambroziei – considerata ca fiind planta cea mai alergena din Romania. Proiectul, inițiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat deja de Senat, astfel incat merge la promulgare, potrivit Agerpres. Deputat PNL Florica Cherecheș, inițiator,…

- Deputatii au dat marti unda verde, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei - considerata ca fiind planta cea mai alergena din Romania. Proiectul, initiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat deja de Senat. Deputat PNL Florica Chereches, initiator,…

- Urmare a unei interpelari a deputatului PMP Constantin Codreanu, Președinte al Comisiei pentru comunitațile de români din afara granițelor țarii, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni (MRP) aduce la cunoștința deputatului aspecte importante ce țin de cooperarea interguvernamentala…

- Daca veți circula pe șoselele din Romania fara sa platiți taxa de drum, e bine sa știți ca amendat pentru rovinieta s-ar putea prescrie in patrul luni. Asta prevede un proiect legislativ care ar putea primi, marți, votul decisiv in Camera Deputaților. In momentul de fața, prescrierea intervine in șase…

- Glad Varga: „Dupa adoptarea tacita in Senat, propunerea legislativa privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice a intrat in dezbatere la Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor. La sfarsitul lunii ianuarie, proiectul de lege a obtinut avizul…

- Romanii, persoane fizice, care detin capacitati de productie de energie electrica sub 100 kW vor putea sa o livreze in retea prin intermediul operatorului de distributie la care sunt racordate centralele lor, compensand astfel consumul propriu reflectat pe factura, arata un proiect al ANRE, scriu…

- Romania ar putea avea in curand inca o limba oficiala. Limbajul semnelor ar putea deveni limba oficiala, ceea ce inseamna ca fiecare autoritate publica sa asigure un interpret care sa ajute persoanele in nevoie sa se faca intelese. Totul face parte dintr-un proiect de lege, care urmeaza sa fie depus…

- S-au aflat sumele pe care le vor primi romanii care renunta la masinile vechi! Acestia ar putea incasa intre 6.500 si 9.200 de lei daca isi iau una noua prin programul Rabla, care se va desfasura si anul acesta. Nu se stie, insa, cat vor mai avea de asteptat pana vor putea incepe demersurile, deoarece…

- La Mizil se desfașoara astazi festivitatea de premiere a Festivalului Internațional de Poezie și Epigrama “Romeo și Julieta la Mizil”. La eveniment sunt așteptați atat autorii care au fost cel mai bine clasați la concursul de poezie și epigrama, cat și alți participanți din țara, dar si din Republica…

- La festivitatea de premiere din cadrul Festivalului Internațional de Poezie și Epigrama „Romeo și Julieta la Mizil", care va avea loc pe 27 ianuarie, vor fi prezenți atat autorii care au fost cel mai bine clasați in concursul de poezie și epigrama, cat și alți participanți din Țara, din Republica Moldova…

- Un proiect de ordin al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) schimba legislatia referitoare la taxarea gazelor naturale produse in Romania. Redeventa nu va mai fi calculata pe baza pretului obtinut din vanzarea gazelor romanesti, ci in baza unei formule care tine cont de cotatia gazului…

- Plecand de la vechii daci, cei patru jurati, Andi Moisescu, Mihaela Radulescu, Andra si Florin Calinescu, si-au dat intalnire pe un varf de munte, intr-un peisaj mirific, unde, in sunet prelung de bucium, le-au dat lui Smiley si lui Pavel Bartos sarcina de a gasi in toata lumea si de a aduce acasa…

- Potrivit cifrelor și estimarilor principalilor jucatori din comerțul electronic românesc împreuna cu GPeC, valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro în 2017, cu peste 40% mai mult decât în 2016, când s-au înregistrat 1,8 – 2 miliarde…

- Orice gospodarie din Romania va trebui sa dețina hidranți sau sisteme corespunzatoare pentru cazurile de incendiu, conform unui proiect legislativ inițiat de Ministerul Dezvoltarii. Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare…

- Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, aceasta posibilitate este oferita si in cazul minorilor, dar la solicitarea parintilor sau a reprezentatilor legali. "Cartea electronica de identitate (CEI) va permite titularului autentificarea in sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor…

- Hit Revelion 2018 a adunat peste 50.000 de oameni in Piața George Enescu, la cea mai mare petrecere de Revelion organizata de Primaria Capitalei prin ARCUB.Citeste si: Se prevede inceputul RAZBOIULUI politic: Ce document IMPORTANT ajunge pe masa lui Iohannis "Multumesc bucurestenilor,…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- Dupa mai bine de un an, americanii au descoperit ca un grup de hackeri romani au reușit sa preia controlul asupra camerelor de supraveghere din Washington DC, conform playtech.ro. In urma unui raport emis de cei de la Washington Post, este detaliat modul in gare grupul roman de hackeri au…

- 2018 aduce vesti proaste pentru soferi, care ar putea plati noi taxe si impozite. De la 1 ianuarie ar putea intra in vigoare taxa pentru poluare. Iar un parlamentar a venit cu ideea sa se schimbe si impozitele: pentru masinile puternice sa scada, iar pentru cele cu capacitate mai mica sa…

- Dragnea: Sunt multumit de proiectul de buget pe 2018. Romanii si firmele vor avea venituri mai mari Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, vineri, ca este multumit de proiectul de buget pe anul 2018, votat de Parlament, el aratand ca acest buget va asigura venituri mai mari atat pentru romani, ca persoane…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, vineri, ca este multumit de proiectul de buget pe anul 2018, votat de Parlament, el aratand ca acest buget va asigura venituri mai mari atat pentru romani, ca persoane fizice, cat si pentru firmele din Romania.

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a afirmat, joi, ca declaratiile premierului Mihai Tudose referitoare la proiectul privind statutul Casei Regale reprezinta 'parerea dansului vizavi de Guvern' adaugand ca Tudose nu este presedintele PSD. "E parerea dansului vizavi de Guvern. Ceea…

- Mai multi parlamentari PSD au depus miercuri seara la Camera Deputatilor un nou proiect de modificare a Legii privind statutul magistratilor, ce elimina presedintele Romaniei din procedura de numire a sefilor parchetelor, precum si a celor ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prerogativa numirii…

- Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi „pentru" si o abtinere, iar PMP si PNL au parasit sala. El a fost sustinut inclusiv de deputatii USR, care au explicat ca, dincolo de „trocul politic", se afla dreptul copiilor la educatie. Potrivit unui amendament adus de Lavinia Cosma, deputat USR, Liceul…

- „Nu doar eu am fost jignita, ci toate femeile. A fost lezata insasi demnitatea femeii. Mai mult, Romania nu poate tolera sa fie reprezentata in cele mai inalte foruri politice de un astfel de om", a spus Cosette Chichirau. Ea a adaugat ca demisia lui Nicolae din Senat si din orice functie publica este…

- Editura Didactica și Pedagogica va edita toate manualele. Proiectul de lege a trecut de Senat, fara dezbatare, luni, 18 decembrie. Ministrul Educatiei, Liviu Pop a anuntat, pe 23 august, in ședința de Guvern, ca va veni cu un proiect de lege prin care Editura Didactica si Pedagogica sa preia integral…

- "Astazi am depus plangere impotriva lui Serban Nicolae la Senat si la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. Nu doar eu am fost jignita, ci toate femeile. A fost lezata insasi demnitatea femeii. Mai mult, Romania nu poate tolera sa fie reprezentata in cele mai inalte foruri politice de…

- Un nou proiect important care vizeaza depozitarea sigura și eficienta a deșeurilor a fost inaintat spre finanțare de catre Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte din cadrul Consiliului Județean Maramureș. Este vorba despre proiectul WASTE – ”Depozitarea sigura și eficienta a deșeurilor ca angajament…

- Proiectul de lege privind instituirea pe 30 mai a Zilei limbii si teatrului idis a fost adoptat pe 29 noiembrie, cu unanimitate de voturi, de plenul Camerei Deputatilor. Proiectul, initiat de reprezentantul minoritatii ebraice in Parlament, deputatul Silviu Vexler, a fost adoptat de Senat, Camera…

- Imbunatațirea colectarii, vanzarea de apa grea și licitația pentru licențele 5G vor aduce anul viitor o creștere a veniturilor la buget a declarat Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor, la Parlament. ”Nu apreciem ca veniturile sunt supraevaluate. In cursul anului 2017, pe 10 luni, comparativ cu anul 2016,…

- Colegiul Medicilor solicita adoptarea cat mai rapida a legii vaccinarii Colegiul Medicilor din România solicita Camerei Deputatilor sa adopte cât mai rapid legea vaccinarii care trebuie sa aiba o forma clara si sa contina responsabilitati asumate. Colegiul atrage atentia ca în…

- Sunt banii pe care ii castiga un transportator roman daca umple rezerorul unui singur TIR in Bulgaria vecina, unul dintre efectele inevitabile ale scumpirii accizei la carburanti, cea mai mare dintre tarile din regiune. Pentru romanii patroni ai firmelor de transport(dar si pentru soferii masinilor…

- "Românii au inundat strazile pentru a protest fata de cele mai recente reforme ale justitiei", titreaza agentia Bloomberg. "Peste 15.000 de oameni au înfruntat vremea rece - inclusiv aproximativ 10.000 în capitala - pentru a cere demisiile liderului social-democrat…

- Ministerul Apararii Nationale se pregateste sa demareze proiectul de dotare a Fortelor Navale cu patru corvete multifunctionale, se arata intr-un proiect de Hotarare a Guvernului pus in dezbatere publica. Conform documentelor, indiferent de partenerul strain gasit pentru acest proiect, navele vor…

- Dobanzile la imprumuturile in lei ar putea fi limitate la 2,625% pe an, potrivit unui proiect initiat in Senat. Banca Nationala sustine ca o astfel de masura va reprezenta un mercurial pentru dobanzi si va face ca nimeni sa nu mai dea credite in Romania.

- Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege care prevede declararea si ridicarea zilei de 18 decembrie la nivel de sarbatoare nationala, ca Ziua Minoritatilor Nationale din Romania. Proiectul privind declararea si ridicarea la nivel ...