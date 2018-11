Romania a obtinut prima medalie la Mondialele de haltere. Cristina Iovu, pe podium

Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva romana Cristina Iovu a cucerit bronz la stilul aruncat, in cadrul cat. 55 kg, sambata, la Campionatele Mondiale de haltere de la Asgabat (Turkmenistan). Iovu, nascuta la Chisinau si care in trecut a reprezentat Republica Moldova si Azerbaidjanul, a obtinut bronzul la aruncat cu…

- Romania va fi reprezentata de patru sportivi, unu la masculin si trei la feminin, la Campionatele Mondiale de haltere programate in perioada 1-10 noiembrie in incinta Complexului Olimpic de la Asgabat din Republica Turkmenistan. La CM 2018, competitie de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020,…

- George Bucur este primul sportiv din delegatia Romaniei care a intrat in lupta pentru medalii la Campionatele Mondiale de lupte de la Budapesta, programate in perioada 20-28 octombrie. Sportivul roman s-a clasat pe locul 5 in cadrul categoriei 65 kilograme, sitlul liber, dupa ce a pierdut...

- Romania a incheiat intrecerile individuale la Campionatele Mondiale de judo pentru juniori de la Nassau (Bahamas) cu o medalie de bronz. Vineri au concurat ultimii romani din competitie, dar Alex Cret a pierdut in turul al doilea la cat. 81 kg, in fata grecului Theodoros Demourtsidis,…

- Sportiva romana Andreea Chitu a fost invinsa in turul al doilea al categoriei 52 kg, vineri, la Campionatele Mondiale de judo de la Baku (Azerbaidjan). Chitu, vicecampioana mondiala in 2014 si 2015 si campioana europeana in 2015, a invins-o in primul tur pe Brillith Gamarra Carbajal (Peru), dar a cedat…

- Echipajul alcatuit din romancele Ionela-Livia Cozmiuc si Gianina-Elena Beleaga a cucerit medaliile de aur in proba de dublu vasle categorie usoara, sambata, la Campionatele Mondiale de canotaj academic de la Plovdiv (Bulgaria), conform Agerpres.