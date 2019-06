Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentativa under 21 a Romaniei a invins, vineri, la Cesena, cu scorul de 4-2 (0-0), selectionata Angliei, in etapa a doua a grupei C de la Campionatul European de tineret. Tricolorii au invins si in prima etapa, scor 4-1 cu Croatia, astfel ca sunt pe primul loc in clasament, cu sase puncte.

- Echipa nationala de tineret a Romaniei sustine vineri, 21 iunie, al doilea meci din grupa C a Campionatului European din Italia si San Marino. De la ora 19.30, in direct la TVR1, la Cesena in Italia , selectionata condusa de Mirel Radoi, din care fac parte zece actuali sau fosti jucatori ai FC Viitorul,…

- Ionuț Lupescu (50 de ani) are mare incredere in naționala lui Mirel Radoi, inaintea intalnirii cu Anglia U21, la Campionatul European din Italia și San Marino. Fostul fotbalist este de parere ca „tricolorii" mici pot face o surpriza frumoasa, daca se califica in semifinale. Primul pas este sa treaca…

- Gica Hagi este extrem de fericit dupa ce fiul sau, Ianis, a marcat pentru nationala de tineret a Romaniei in meciul de debut la Campionatul European de tineret din Italia. „Regele” spune ca el nu mai vorbeste de acum pentru ca fac acest lucru Ianis si ceilalti jucatori ai „tineretului”. „Bravo lor!…

- Nationala de fotbal-tineret a Romaniei debuteaza, astazi, la turneul final al Campionatului European U21 din Italia si San Marino, competitie care se desfasoara in perioada 16 - 30 iunie. Tricolorii isi doresc un start victorios, insa misiunea a devenit si mai dificila, dupa ce unul dintre jucatorii…

- Petru Plotuna e bucatarul care se va ocupa de toate detaliile culinare pentru naționala U21 pe parcursul Campionatului European. E de 20 de ani in Italia și știe ce nu trebuie sa le lipseasca jucatorilor din meniu. Naționala U21 a Romaniei a ajuns la Forli, unde va sta pe toata perioada Campionatului…

- Echipa naționala de tineret a ajuns astazi in Forli, orașul care ii va gazdui pe „tricolorii" mici pe durata Campionatului European din Italia. Naționala U21 a Romaniei a ajuns la Forli, unde a fost așteptata de mai bine de 30 de fani Publicata de Gazeta Sporturilor pe Sambata, 15 iunie 2019 Jucatorii…

- Fotbalistul Alexandru Pascanu, care a crescut de la varsta de 5 ani in Marea Britanie, a declarat, pentru AGERPRES, ca se simte roman si nu englez, precizand ca isi doreste foarte mult sa invinga Anglia la Campionatul European de tineret, programat in perioada 16-30 iunie in Italia si San Marino. "Eu…