- Secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a participat, la data de 22 mai 2019, la Constanta, la deschiderea Forumului pentru Investitii la Marea Neagra, organizat de Ministerul Transporturilor, in colaborare cu Comisia Europeana, cu sprijinul MAE. Forumul incheie seria evenimentelor subsumate obiectivului…

- Romania va impulsiona programele destinate dezvoltarii Africii de Nord pe durata detinerii Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, a afirmat, vineri, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, in cadrul unei intrevederi cu ambasadorul Algeriei la Bucuresti, Taous Djellouli. Potrivit unui…

- Schimbarile climatice si impactul acestora din perspectiva securitatii a fost tema abordata miercuri de ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, la lucrarile celei de-a 37-a sesiuni a Adunarii parlamentare paritare Africa, Caraibi, Pacific (ACP) - Uniunea Europeana (UE), desfasurate la Bucuresti.…

- Politicile pentru diaspora, schimbul de bune practici și creșterea gradului de coeziune a politicilor privind țarile cu diaspora numeroasa au fost temele de pe agenda reuniunii informale la nivel ministerial organizate astazi, 18 martie 2019, de Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, marti, o intrevedere cu secretarul general al Organizatiei Internationale a Francofoniei (OIF), Louise Mushikiwabo, aflata in vizita oficiala in Romania. Potrivit unui comunicat al MAE, in cadrul discutiei ministrul Melescanu a subliniat angajamentul…

- Oficiali de la Organizatia Natiunilor Unite, Banca Mondiala si Organizatia Internationala a Francofoniei se vor afla, marti, la Bucuresti, la conferinta "Consolidarea rezilientei la dezastre naturale", care se va desfasura la Palatul Parlamentului, in contextul presedintiei romane a Consiliului Uniunii…