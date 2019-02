Doi turiști britanici au fost reținuți in stațiunea spaniola Benidorm dupa ce au injunghiat doua persoane intr-un bar de noapte. Surse judiciare afirma ca victimele nu sunt in stare grava. Unul este cetațean roman iar celalat ceh.

Poliția spaniola a confirmat ca doi barbați de cetațenie britanica, unul in varsta de 20 de ani iar celalalt in varsta de 21 de ani au fost arestați la scurt timp dupa eveniment.



Dubla injunghiere a avut loc la un bar de pe Avenida Mallorca, in centrul cartierului de noapte al orașului, in jurul orei 22:30, potrivit unei declarații a poliției.