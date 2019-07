Stiri pe aceeasi tema

- Stefan a murit pe camp, in Italia, sub privirile neputincioase ale tatalui sau. Tanarul din Tulcea avea doar 26 de ani si medicii nu l-au mai putut salva. Stefan Iulian Obreja se mutase de la Tulcea in Italia, la Serino, unde muncea alaturi de tatal lui, in agricultura. Joi a cazut din picioare pe camp,…

- Nicolae Dorin Cazacu, un roman de numai 18 ani, si-a pierdut viata vineri, pe un pat de spital din Manzoni, Italia, dupa o vizita facuta la iubita lui. Tanarul era stabilit in Londra, Anglia, dar a mers in Italia pentru a-si vedea iubita, care locuia si muncea in Sala, oras din regiunea Lecco. Conform…

- Fotbalistul roman George Puscas a fost inclus de UEFA in echipa ideala a Campionatului European de tineret desfasurat in Italia si San Marino, celelalte 10 posturi fiind ocupate de jucatori ai finalistelor Spania si Germania. Unsprezecele ideal al CE 2019 publicat pe site-ul oficial al forului continental…

- Componentii reprezentativei under 21 a Romaniei, semifinalisti la Campionatul European de tineret, au revenit in tara, noaptea trecuta, dupa participarea la competitia din Italia si San Marino. Fotbalistii au fost intampinati la aeroport de sute de fani, care au scandat: “Suntem mandri de voi”. “Uau,…

- Universitatea Craiova a oficializat revenirea lui Bogdan Vatajelu, pentru care a platit Spartei Praga suma de 350.000 de euro, potrivit mediafax.ro.Fundasul stanga de 26 de ani se intoarce in Banie dupa 2 ani si jumatate petrecuti in Cehia, la Sparta Praga si Jablonec, iar acum plecarea lui…

- Viața unui roman din Italia s-a sfarșit tragic miercuri, 19 iunie. Destinul sau s-a frant la varsta de 30 de ani și nimic nu poate alina in aceste momente durerea, tristețea, deznadejdea familiei sale. Dumitru Botan a murit intr-un accident de munca, in timp ce strangea lemne cu tractorul din padurea…

- Incident foarte grav intr-o benzinarie din Italia! Un roman, din Buzau, a fost ucis, dupa ce a consumat alcool alaturi de mai multi oameni. Cristian P. a fost impins, iar cazatura i-a fost fatala.

- Un roman de 29 de ani, identificat drept C. V., si-a pierdut viata in urma unui accident de circulatie produs in Sferro, mic oras din zona rurala a provinciei Catania, Italia. Victima se afla pe locul din dreapta al unui alt autoturism condus de un cetatean roman in varsta de 33 de ani. Conform Yvii…