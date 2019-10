Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a stat aproape 1.000 de zile dupa gratii, in Spania, acuzat de o crima pe care nu a comis-o. Nicolae Stan a fost inchis pe durata procesului, incepand cu data de 7 aprilie 2017, fiind suspectat in cazul uciderii unui om de afaceri.

- Zeci de polițiști și jandarmi, ajutați de caini de urma, il cauta prin padurile din zona municipiului Campina pe barbatul suspectat ca și-a ucis iubita cu un topor. Tanarul in varsta de 29 de ani a fugit dupa comiterea crimei, in noaptea de vineri spre sambata. Fata omorata avea 17 ani. Cadavrul adolescentei…

- Un barbat in varsta de 34 ani, cautat de autoritatile spaniole pentru trafic de droguri, a fost prins de politisti pe raza localitatii Dumitra si arestat preventiv in baza mandatului european emis pe numele sau, potrivit buletinului de presa remis marti de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Un șofer roman care lucra pe TIR, pentru o firma din Spania a primit o amenda record, in timp ce calatorea in nordul Franței, dupa ce a fost prins pe A1 de un echipaj al jandarmeriei care efectua un control de rutina, la Arras.

- Un roman in varsta de 29 de ani, dat in urmarire pentru crima, a fost arestat in Spania. Individul a fost prins la o ferma din centrul peninsulei iberice, unde muncea si locuia de cativa ani. El era...

- Detalii socante ies la iveala in cazul baimareanul de 30 de ani care a lovit cu pumnii si picioarele un barbat de 59 de ani si mai apoi l-a jefuit. Barbatul a decedat la spital trei zile mai tarziu, iar agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.