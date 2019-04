Stiri pe aceeasi tema

- Raul Patrașcu are 30 de ani, are o diploma de licența in chimie la Universitatea Yale, inca o diploma de licența in medicina generala și alta de doctor in științe medicale la Universitatea de Medicina din Timișoara, precum și o diploma de master in fizica de la Universitatea de Vest din Timișoara.…

- O prima parcare etajata de cartier a fost promisa de primarul Timișoarei in primele zile din februarie 2018. Inițial, de documentație ar fi trebuit sa se ocupe SDM, despre care edilul-șef spunea ca are proiectanți și tot ce trebuie, dar SDM a pasat proiectul unei firme din Cluj. Proiect la…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a confirmat, astazi, ca dupa ce a scris pe Facebook despre mirosurile din oraș, a facut și o sesizare la Garda de Mediu ” in scris, exact ce am scris pe Facebook. Am mai sesizat și alta data pentru ca trebuie sa pun presiune. Nu mi se pare in regula ceea […] Articolul…

- Nicolae Robu a continuat seria atacurilor la adresa USR Timiș. Liderul PNL Timiș a fost intrebat, in cadrul unei conferințe de presa, cum comenteaza faptul ca intr-un sondaj al USR a reieșit ca partidul ar avea peste PNL in Timișoara cu circa 10% la alegerile europarlamentare. “Eu zic ca e bine daca…

- Președintele UNPR Gabriel Oprea a participat sambata, 16 februarie 2019, la Reuniunea Regionala a organizațiilor UNPR din Regiunea V Vest Banat. Activitatea s-a desfașurat la Timișoara, in prezența reprezentanților organizațiilor județene Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Mehedinți.In…

- S-a discutat mult pe tema construirii unui nou stadion. Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a propus ca viitoarea arena care va fi construita sa fie realizata in alt loc, nu pe amplasamentul actualului stadion ”Dan Paltinișanu”. Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a spus insa ca…

- STPT a pornit, de luni, și transportul public școlar. Deocamdata cu minibuzele, care pleaca din patru cartiere ale orașului spre patru licee, cu inca unul pe drum. Potrivit primarului Timișoarei, daca interesul va fi mare, minibuzele vor fi inlocuite de autobuze. Edilul-șef le promite parinților…

- Nicolae Robu a venit, astazi, cu noi precizari legate de modul de colectare a gunoiului din Timișoara. Primarul Timișoarei a ținut inca o data sa afirme ca Retim trebuie sa ridice toate rampele clandestine din oraș și ca populația ar fi fost „intoxicata”. „Ați vazut ca s-a confirmat ceea ce am spus…