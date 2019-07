Stiri pe aceeasi tema

- PSD Timiș a lansat, astazi, prin intermediul unui comunicat de presa, un atac la adresa lui Nicolae Robu. Reprezentanții partidului il acuza pe primarul Timișoarei de dezinformare și manipulare. Asta dupa ce edilul-șef a scris pe Facebook despre ultimii pași facuți in materializarea a doua proiecte…

- Dupa ce a pierdut alegerile europarlamentare atat in Timisoara, cat si in Timis, primarul Nicolae Robu, care este si presedinte al PNL Timis, duce un adevarat razboi pe plan local cu USR. Edilul ii acuza pe reprezentantii Uniunii ca blocheaza un proiect major in domeniul sanatatii.CITEȘTE ȘI: Tot…

- Nicolae Robu a reacționat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, cu privire la cele patru vile ridicate ilegal pe o zona verde, pe str. Gradinarilor, Primaria Timișoara eliberand autorizațiile de construire ulterior. Intrebat daca s-a informat cu privire la aceasta situație…

- Dupa ce Garda de Mediu a amendat din nou primaria pentru mizeria din oras, primarul Nicolae Robu a rabufnit si a spus ca a tras la raspundere societatea Brantner, care se ocupa de maturatul strazilor. Fac gramajoare de mizerie la marginea drumului si le lasa acolo, nu le-au ridicat de o saptamana, acuza…

- PRESSALERT.ro a dezvaluit azi modul in care casele copiilor primarului Timișoarei au fost construite dupa o serie de ilegalitați ale administrației Robu, iar edilul-șef a „contracarat” cu o intervenție in forța, astazi, a reprezentanților Primariei Timișoara, in zona Iosefin. Mai mulți muncitori, pregatiți…

- In prezenta primarului Timisoarei, Nicolae Robu, a inceput astazi demolarea unei constructii ilegale in curtea imobilului de pe bd. General I. Dragalina... The post Demolare de construcție ilegala appeared first on Renasterea banateana .

- E gata, primarul Timisoarei a decis sa inchida circulatia auto in Complexul Studentesc si sa transforme zonele dintre camine in spatiu verde. In acest fel, el doreste sa-i scoata afara din zona pe „jmecherii care nu respecta nimic si pe nimeni”. Nicolae Robu e din nou radical din punct de vedere administrativ.…

- Compania locala de termoficare a Timisoarei, Colterm, va beneficia de un contract de finantare de 30 de milioane de euro pentru retehnologizare. Vestea l-a facut mandru pe primarul Nicolae Robu, care a anuntat ca a primit contractul de finantare semnat de ministrul Finantelor, si temporar, al Fondurilor…