Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, s-a reintors din concediu, iar primul lucru pe care l-a spus in conferința de presa, astazi, a fost ca ”nu pot sa stau niciodata in concediu. Sunt conectat. Interacționez foarte strans cu directorii din primarie”. Edilul a anunțat ca la podul Dragalina ”suntem intr-o faza foarte avansata. Este realizata inclusiv hidroizolația. […] Articolul Robu despre lucrarile haotice din centrul Timișoarei: ”Finalizarea o sa vina tot in bloc” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .