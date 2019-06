RO U21, BATETI FRANTA! ASTA E FINALA VOASTRA!

Restul e Bonus ! Franta era sa faca egal cu Anglia si m-a plictisit ingrozitor in meciul cu Croatia. E adevarat ca in meciul contra RO va juca mult mai bine si mai agresiv. Dar la fel de adevarat este ca deja le tremura chilotii ! Fiindca stiu ce forta de revenire are “Haita” lui Radoi, pina in ultima clipa ! Lupii tineri sint sclipitori, frantujii sint plictisitori si au prea multe zeci de milioane de euro in cap! Franta nu mi s-a parut o echipa ! Si s-a vazut ca Victoria RO impotriva Angliei a strecurat spaima si maxima prudenta in jocul Frantei ! Bateti-i pe speriati ! Hai Romania ! Vive la…