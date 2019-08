Stiri pe aceeasi tema

- Final nebun de joc pe Electrica, acolo unde UTA a fost aproape de a patra victorie consecutiva și de primul loc in clasamentul ligii secunde. Ripensia a avut un finish memorabil și a revenit pe final de la 0-1 pentru a se impune in prelungiri cu 2-1! Prima infrangere pentru UTA, primele goluri primite…

- Primul duel vestic din acest sezon o aduce pe UTA la Timisoara. Aradenii, care au inceput excelent noul sezon, sunt mari favoriti in fata Ripensiei, care a acumulat doar trei puncte. Alexandru Pelici spera insa ca elevii sai sa rastoarne calculele hartiei si sa iasa cel putin neinvinsi sambata de pe…

- Planurile BMW in ceea ce privește electrificarea gamei de modele sunt clare: pana in 2023, nemții vor ca in portofoliu sa existe 25 de modele electrificate (hibrid, plug-in hybrid, 100% electric). Acum, constructorul german a introdus noul 225xe Active Tourer in gama Seria 2. Modelul este echipat cu…

- Ripensia a dat lovitura in prima etapa. Daca in primul duel argeseano-timisorean al weekendului, Mioveniul s-a impus pe Bega cu ASU Poli de Ziua Timisoarei, in aceasta seara ros-galbenii le-au stricat sarbatoarea de 66 de ani a celor de la FC Arges. Trupa lui Alexandru Pelici s-a impus cu 2-1 in urma…

- BMW are o strategie bine pusa la punct cu privire la electrificarea modelelor din portofoliu. Conform reprezentanților companiei bavareze, pana la finalul anului 2023, gama BMW va include 25 de modele electrificate, multe dintre acestea urmand sa aiba o configurație formata doar din motoare electrice.…

- Prețul final al energiei electrice pentru populație nu va creste de la 1 iulie, deși tarifele de distribuție vor fi majorate cu 2,21%, se arata intr-un comunicat al Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), postat, joi, pe site-ul instituției. ”In cadrul preocuparilor constante…

- Ripensia Timișoara ar putea ramane fara antrenorul Alexandru Pelici (45 de ani), dupa rezultatele modeste inregistrate in acest retur al Ligii 2. Dupa nici jumatate de an pe banca tehnica a Ripensiei, antrenorul a dat de ințeles ca iși dorește sa pregateasca o echipa cu un obiectiv mai indrazneț decat…