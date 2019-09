In cursul lunii au avut loc intrari de 615 milioane euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor Publice, alimentarea contului Comisiei Europene si altele.



De asemenea, au avut loc iesiri de 469 milioane euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, plati de rate si dobanzi in contul datoriei publice denominate in valuta si altele.



Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone. In conditiile evolutiilor preturilor internationale,…