Rezervele de aur ale României. Raport favorabil proiectului PSD "Se pastreaza intentia initiala si se simplifica dispozitiile in sensul in care, insusindu-ne o serie intreaga de observatii, propuneri facute si de Consiliul Legislativ si de Banca Nationala a Romaniei, am pastrat intentia initiala a proiectului aceea de a constitui rezerva de aur de catre BNR si administrata de catre BNR doar pe teritoriul Romaniei, respectiv in tezaur in tara. De asemenea, de informare de indata, dar nu mai tarziu de 20 de zile, de catre BNR a Parlamentului, respectiv a Guvernului in cazul in care apar situatii de criza care ar pune in pericol stabilitatea monetara, tinta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

