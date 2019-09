Revoltător: Operatoare 112 jigneşte, înjură şi blesteamă o femeie care cerea ajutor Un nou caz in care implicat este un angajat al 112, socheaza Romania. Inregistrarea telefonica dintre femeia care cerea ajutor si operatoarea 112 a fost facuta publica de Libertatea.ro. O femeie de etnie roma din Zalau a cerut ajutor la serviciul unic de urgenta in luna aprilie. Fusese batuta cu o coada de matura de The post Revoltator: Operatoare 112 jigneste, injura si blesteama o femeie care cerea ajutor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei cutremure au avut loc in Romania in mai putin de sase ore, informeaza Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Primul a fost inregistrat la ora 00.05, in județul Vrancea, la adancimea de 70 kilometri. magnitudinea inregistrata a fost de 4,1 pe scara Richter. Un alt…

- Haos total in vamile din Romania. Sistemul IT al Directiei Generale a Vamilor, parte a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), a picat, iar angajații au fost nevoiți sa se intoarca la pix și hirtie. Se noteaza totul de mana, ceea ce a dus la prelungirea timpilor de așteptare in vami. Daca…

- Amenda de 130.000 de euro pentru incalcarea GDPR acordata unei banci este a doua cea mai mare amenda emisa, dupa cea de 220.000 de euro din Polonia, arata o analiza Deloitte. Dupa intrarea in vigoare a GDPR, a fost aplicata prima amenda la data de 27 iunie 2019, cand Autoritatea Nationala de Supraveghere…

- Barbatul ranit in furtuna din Grecia si care si-a pierdut copilul si sotia in timpul calamitatilor a ajuns cu o ambulanta, in aceasta dimineata, la Spitalul de Urgenta din Cluj. A ajuns constient si cu o stare a sanatatii stabila. Dupa ciclonul care a lovit statiunea greceasca Halkidiki, romanul ranit…

- Alerta alimentara lansata de magazinele Lidl din Romania. Clienții sunt chemați sa returneze un produs infestat cu salmonella. Consumatorii sunt atenționați ca in urma consumului pot avea parte de afecțiuni stomacale grave. Alerta se regera la produsul „Camara Noastra Ciolan Presat, 100g”, infestat…

- Ministrul justiției, Ana Birchall, a comunicat oficial Secretariatului Executiv al Grupului Statelor impotriva Corupției (GRECO) decizia Guvernului Romaniei de a autoriza publicarea celor doua rapoarte privind Romania: ”Raportul de follow-up la Raportul ad-hoc privind Romania” și ”Raportul interimar…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a aratat, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca a asistat la un ”spectacol naucitor si durereos” in urma interventiei procurorului in cazul fetitei de opt ani din Mehedinti, acuzand ca Romania a ajuns ”republica procurorilor”. ”Ma numar printre romanii stupefiati…

- Romania se afla ultimul loc in UE in ceea ce priveste serviciile publice digitale, este mult sub media UE in ceea ce priveste nivelul competentelor digitale si are cel mai scazut nivel de utilizare a serviciilor de internet (servicii bancare, cumparaturi, muzica), desi se situeaza pe primul loc in UE…