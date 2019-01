Decizia presedintelui Donald Trump de a retrage trupele SUA din Siria "nu schimba absolut nimic" in termenii sprijinului acordat Israelului, a afirmat marti secretarul de stat american, Mike Pompeo, reiterand "angajamentul" Washingtonului "pentru stabilitate in Orientul Mijlociu", relateaza AFP. Mike Pompeo a tinut sa dea asigurari personal premierului israelian, Benjamin Netanyahu, inaintea de ceremonia investirii noului presedinte de extrema-dreapta al Braziliei, Jair Bolsonaro, la care urmau sa participe amandoi. "Decizia pe care a luat-o presedintele in legatura cu Siria nu schimba absolut…