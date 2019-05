Stiri pe aceeasi tema

- Iata 12 obiceiuri care distrug creierul uman. Scapa IMEDIAT de ele! 1. Nu ai ganduri stimulative Gandirea este cel mai bun antrenament al creierului. Gandeste-te la diverse lucruri, analizeaza, scrie, exploreaza, antreneaza-ti curiozitate, astfel incat creierul sa lucreze si sa fie intotdeauna proaspat.…

- Vrei sa mananci ceva sanatos? Sparanghelul are proprietați antiimbatranire, detoxifaza și este considerat și afrodisiac, in timp ce portocala conține multa vitamina C. Stii cum sa il folosesti in diferite preparate?

- Social-democrații au discutat, miercuri, in ședința CEX din Parlament, despre majoritatea parlamentara necesara restructurarii Guvernului.Momentan, PSD nu se bazeaza pe voturile UDMR. „ALDE susține restructurarea. S-a facut calculul ca avem minimum 18 voturi in plus. Sunt 7 voturi ale…

- Sa tot fie vreo 3 ani de cand nu am mai facut aceasta delicioasa mancare de pui cu ardei grasi, preferata mea inca din primii ani ai copilariei. Este o mancare simpla si rapida, iar ingredientele sigur se afla in frigiderul oricarei gospodine.Desi nu m a incantat niciodata carnea de pui, in aceasta…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, ca ar elimina de tot posibilitatea emiterii de ordonante de urgenta, cu referire la temele pentru referendum anuntate de presedintele Klaus Iohannis.

- Cumparaturile online sunt cel mai usor mod de a comanda produse. Este pentru toata lumea, este convenabil, usor de facut si poti obtine chiar si reduceri speciale decat daca ai cumpara de la magazinele fizice. Cumparaturile clasice versus cumparaturile in online Este foarte simplu sa faci cumparaturi…

- Horticultorii romani spun ca tomatele din import pot fi extrem de toxice pentru organism. Cele care au seminte germinate contin solanina, o substanta care da simptome grave odata ce ajunge in organism.

- Este simplu de facut și te ajuta sa arați și sa te simți mai bine rapid. Ce ți-ai putea dori mai mult? Acest remediu ayurvedic din 3 ingrediente care elimina foarte rapid balonarea este folosit cu succes și pentru tratarea ...