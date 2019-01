Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon spune ca nu vede cum Partidul Socialistilor ar putea face parteneriat in urmatorul Parlament cu vreun partide care are sanse sa treaca in Legislativ. Seful statului s-a referit atat la Partidul Democrat, cat si la Partidul Actiune si Solidaritate si Partidul Platforma Demnitate si Adevar,…

- Blocul electoral ACUM, format din Partidul Actiune si Solidaritate si Partidul Platforma Demnitate si Adevar, a depus la Comisia Electorala Centrala miercuri, 26 decembrie, lista de candidati pentru alegerile din 24 februarie, care vor merge pe lista Blocului.

- Comisia Electorala Centrala a inregistrat vineri, 21 decembrie, Blocul electoral „ACUM Platforma DA si PAS” in vederea participarii la alegerile parlamentare din 24 februarie, constituit de Partidul Platforma Demnitate si Adevar si Partidul Actiune si Solidaritate. Totodata, a fost inregistrat simbolul…

- Partidul Actiune si Solidaritate si Partidul Platforma Demnitate si Adevar au depus luni, 17 decembrie, la Comisia Electorala Centrala, setul de acte pentru formarea blocului electoral ACUM pentru participarea la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, transmite IPN.

- Patru partide ar intra in Parlament, daca duminica ar avea loc alegeri in Legislativ. Acest lucru rezulta din cel mai recent Barometru al Opiniei Publice. Astfel, in Parlament ar ajunge Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat din Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma Demnitate…

- Analistul politic Anatol Taranu, unul dintre fondatorii Conventiei Euro-Unioniste din Republica Moldova, considera ca Partidul Actiune si Solidaritate, condus de Maia Sandu, si Partidul Platforma Demnitate si Adevar, condus de Andrei Nastase, nu vor acumula impreuna voturile necesare pentru obtinerea…

- Blocul electoral Miscarea de Rezistenta Nationala ACUM, formata din Partidul Platforma Demnitate si Adevar, Partidul Actiune si Solidaritate si membri ai societatii civile, si-a prezentant sambata, 3 noiembrie, angajamentele principale pentru urmatorii patru ani, in cadrul unui eveniment public, transmite…

- Viziunea pro-Moldova este cea 'de-a patra cale' pentru republica, dupa optiunile de pana acum: pro-UE, pro-Est si Unirea cu Romania, a spus el, in discursul sustinut in fata a zeci de mii de simpatizanti democrati. Aceasta este viziunea pe care o va imbratisa in campanie PDM si in baza careia…