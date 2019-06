Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane, majoritatea fiind membri sau simpatizanți ai Partidului Democrat, au innoptat in Chișinau in fața Ministerului de Interne, Procuraturii, Ministerului Finanțelor, Guvernului, Parlamentului și Curții Constituționale, potrivit presei din Republica Moldova. Aceștia și-au instalat corturi,…

- Astazi, vicepreședintele PD, Andrian Candu a declarat ca Partidul Democrat „iși rezerva dreptul de a organiza proteste”, in contextul faptului ca Igor Dodon refuza sa dizolve Parlamentul, ceea ce, potrivit PD, este ilegal.

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a decis sambata ca actualul Parlament de la Chișinau nu mai are dreptul sa desfașoare activitate legislativa intrucat mandatul sau se considera expirat. In consecința, deputații blocului politic ACUM și cei ai PSRM vor sa formeze o noua majoritate parlamentara…

- Șeful statului susține ca exista o decizie a Curții Constituționale, care obliga președintele Republicii Moldova sa dizolve Parlamentul.Totodata, Dodon declraa ca azi nu va semna decretul prinvind dizolvarea Parlamentului.

- CHIȘINAU, 4 iun – Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu ex-președinții țarii, Mircea Snegur și Petru Lucinschi. Potrivit unui comunicat remis de Președinție, interlocutorii au discutat despre situația politica din țara noastra și posibilitațile…

- CHIȘINAU, 1 iun – Sputnik. Peste 14 zile expira mandatul tuturor primarilor și consilierilor locali aleși în urma scrutinului general din 14 iunie 2015. Asta presupune ca în vara acestui an, în Republica Moldova, ar trebui sa se desfașoare alegerile locale generale în…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, marti, cu privire la modul in care s-a desfasurat procesul de votare in diaspora. "Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si va solicita informatii de la autoritatile implicate in legatura cu modul in care s-a desfasurat votul in diaspora, cu ocazia alegerilor…

- In opinia lui Igor Dodon, si socialistii, si reprezentantii esichierului de dreapta au fost si sunt in opozitie fata de Partidul Democrat (PDM) care este la guvernare in ultimii ani. De aceea, este un lucru logic ca doua partide de opozitie incearca sa ajunga la un numitor comun pentru a-si uni fortele…