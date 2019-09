Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de profesori de istorie și membri ai Asociației Istoricilor ,,Nicolae Iorga” din Ungheni au venit, pe 23 august, la Troița Martirilor Neamului, pentru a comemora victimele regimurilor totalitare și autoritare. Anterior, pe 21 august, Guvernul a decis sa declare ziua de 23 august zi de doliu . In…

- Potrivit datelor comunicate de Eurostat, in 2018, romanii sunt in fruntea clasamentului european al persoanelor in varsta de munca (20-64 de ani) plecate in strainatate. 21,4% dintre cei aflați in grupa de varsta menționata au parasit Romania, proporție semnificativ mai mare decat cea din…

- Doisprezece interpreti din Georgia, Letonia, Italia, Romania, Republica Moldova, Australia, Cipru, Armenia, Lituania si Austria au fost selectati pentru a participa la concursul din cadrul festivalului Cerbul de Aur 2019, potrivit unui comunicat, anunța news.ro.Ei vor urca pe scena din Brasov,…

- Un eveniment controversat, petrecut la Strasbourg, la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), a readus in atenție echilibrul de putere și influența dintre Federația Rusa și Uniunea Europeana. Rusia a fost reprimita in APCE, dupa ce, in 2014, a fost exclusa din organizație, pentru motivul…

- Salonul International de Arta Naiva de la Oradea expune, la Muzeul Tarii Crisurilor, 82 de lucrari semnate de 42 de pictori naivi renumiti pe plan european, din 13 tari - 19 din Romania si 23 din Franta, Spania, Italia, Polonia, Grecia, Lituania, Germania, Israel, Olanda, Ungaria, Finlanda si Bulgaria.…

- Dupa ce Federația Rusa a revenit in Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), șapte țari - membre ale Consiliului Europei, au parasit sesiunea APCE in semn de protest. Este vorba despre Ucraina, Estonia, Letonia, Lituania, Georgia, Polonia și Slovacia, scrie inforesist.org .

- Delegatiile a sapte state au parasit sesiunea Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) in semn de protest dupa confirmarea statutului delegatiei Federatiei Ruse in cadrul Adunarii. Este vorba despre Ucraina, Estonia, Letonia, Lituania, Georgia, Polonia si Slovacia.

- Academia Fortelor Terestre va fi, in perioada 12-15 iunie, gazda Seminarului comandantilor academiilor militare europene (EUROPEAN UNION MILITARY ACADEMIES COMMANDANTS' SEMINAR" - EUMACS 2019), eveniment la care vor participa reprezentantii a 27 de institutii de invatamant militar superior din 16 tari…