REPORTAJ Bucuria revederii pentru peste 1.500 de saşi din ţară şi străinătate, reuniţi la Bistriţa Pentru mii de sasi din tara si din strainatate, luna septembrie a reprezentat in ultimii 29 de ani prilejul de a se revedea, de a-si purta cu mandrie portul traditional si de a vizita vechile orase din Ardeal in care comunitatea lor a scris istorie timp de sute de ani.



Anul acesta, gazda intalnirii sasilor de pretutindeni a fost municipiul Bistrita, una dintre cele sapte cetati medievale ale Transilvaniei si, pentru prima data in acest an, in centrul istoric si in zona Bisericii Evanghelice s-a vorbit mai mult in limba germana decat in romana.



Peste 1.500 de sasi din Germania,

Sursa articol: agerpres.ro

