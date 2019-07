Renault va asambla si va vinde automobile Logan si Duster in Nigeria

Constructorul auto francez Renault, proprietarul Dacia, si-a anuntat joi intentia de a asambla doua modele low-cost (Logan si Duster) in Nigeria via un joint venture cu conglomeratul local Coscharis, informeaza AFP.



Modelele Logan si Duster urmeaza sa fie "asamblate la uzina Coscharis din Lagos incepand din luna octombrie 2019", a informat grupul auto francez, adaugand ca intentioneaza sa importe din Brazilia alte doua modele, Kwid si Oroch (un pickup bazat pe SUV-ul Duster) pe care sa le distribuie in Nigeria via reteaua comerciala a Coscharis Motors.



"Cu o populatie de peste…