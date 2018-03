Renault, nou crossover pe plaforma Dacia Salonul auto de la Moscova se va desfasura in perioada 29 august - 9 septembrie.



"Vom prezent un C-Crossover care va fi produs si comercializat in Rusia in 2019. Va fi o oferta suplimentara, care va continua povestea SUV in Rusia", a declarat directorul de vanzari de la Renault, Thierry Koskas, la Salonul auto de la Geneva.



Renault comercializeaza in prezent in Rusia SUV-urile Duster si Kaptur, citadina Sandero si berlina Logan, la care se adauga automobilele din gama Lada (Granta, Vesta, Xray), ale caror vanzari sunt inscrise in prezent in bilantul grupului francez.



Pe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Yngve Slyngstad este CEO-ul Fondului Suveran de Investitii din Norvegia, cel mai mare fond suveran din lume, parte din Banca Centrala a Norvegiei. Slyngstad are o diploma in Drept obtinuta la Universitatea din Oslo, avand de asemenea un master in Economie la Universitatea Santa Barbara din…

- Prin impunerea de taxe mai mari la importurile de otel si de aluminiu, Donald Trump a iscat reactii la nivel mondial: China s-a declarat “ferm opusa" deciziei, Coreea de Sud spune ca va depune o plangere la Organizatia Mondiala a Comertului, iar UE, Brazilia si Argentina prop un scutiri.

- Grupul Renault va prezenta, la finele lunii august, la salonul auto de la Moscova, un SUV Dacia Duster "premium", o versiune mai scumpa si mai rafinata, care ar putea fi lansat pe piata din Europa Occidentala in jurul anului 2020, urmand ca intre timp o versiune diferita sa fie lansata in…

- "Vom propune un nou SUV compact bazat pe platforma Dacia Duster, de aceeasi talie dar pozitionat diferit", a explicat Bruno Ancelin, vice-presedinte Renault responsabil de planificare produs. Acest Duster "premium" ar urma sa fie mai rafinat si putin mai scump, urmand a fi dezvaluit la salonul auto…

- 'Vom propune un nou SUV compact bazat pe platforma Dacia Duster, de aceeasi talie dar pozitionat diferit', a explicat Bruno Ancelin, vice-presedinte Renault responsabil de planificare produs. Acest Duster 'premium' ar urma sa fie mai rafinat si putin mai scump, urmand a fi dezvaluit la salonul auto…

- SUV Dacia Duster "premium" va fi o versiune mai scumpa si mai rafinata. Ar putea fi lansat pe piata din Europa Occidentala in jurul anului 2020, urmand ca intre timp o versiune diferita sa fie lansata in Asia la finele lui 2019, informeaza saptamanalul francez Challenges. ”Vom propune un nou…

- Grupul Renault va prezenta, la finele lunii august, la salonul auto de la Moscova, un SUV Dacia Duster "premium", o versiune mai scumpa si mai rafinata, care ar putea fi lansat pe piata din Europa Occidentala in jurul anului 2020, urmand ca intre timp o versiune diferita sa fie lansata in…

- "Vom propune un nou SUV compact bazat pe platforma Dacia Duster, de aceeasi talie dar pozitionat diferit", a explicat Bruno Ancelin, vice-presedinte Renault responsabil de planificare produs. Acest Duster "premium" ar urma sa fie mai rafinat si putin mai scump, urmand a fi dezvaluit la salonul auto…

- Huawei P20 este in continuare la vreo trei saptamani distanta, insa scurgerile de informatii din ultimele cateva saptamani ne-au dezvaluit cam totul despre noul dispozitiv... mai putin pretul european. Dupa ce informatiile neoficiale aparute ieri din China ofereau preturi in yuan pentru familia P20…

- Oamenii de știința spun ca este greu de calculat locul exact in care se va produce impactul, dar ca cel mai probabil vor fi zone din Europa, SUA, Australia și Noua Zeelanda. Specialiștii de la Aerospace Corporation estimeaza ca Tiangong-1 va reintra in atmosfera in prima saptamana a lunii…

- Uniunea Europeana (UE) va lua in considerare propriile sale tarife "de protectie" la importurile de otel si aluminiu, ca raspuns la decizia presedintele Donald Trump de a impune saptamana viitoare taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat din intreaga lume, a afirmat comisarul…

- Desi companiile colaboreaza de mult timp intr-o serie de domenii, cele mai recente initiative tind sa extinda cooperarea in domeniul dezvoltarii produselor, avand societati mixte pe fiecare segment de piata. Control deplin al liniilor de producție și design Carlos Ghosn, directorul…

- Coreea de Sud intentioneaza sa invite anul acesta 157 de militari din 35 de tari sa participe la diferite programe educationale, a anuntat luni ministerul apararii de la Seul. Potrivit agentiei Yonhap, ministerul evidentiaza inscrierea unor militari din China, Uganda si Etiopia la universitatea interarme…

- Romania, locul 25 din 28 in cadrul UE privind perceptia gradului de coruptie Romania ocupa locul 59 la nivel mondial si 25 in cadrul Uniunii Europene in clasamentul realizat de organizatia Transparency International privind perceptia gradului de coruptie in sistemul public. Organizatia Transparency…

- Reprezentativa Coreei de Sud conduce in clasamentul feminin la curling, in timp ce Suedia isi mentine suprematia la masculin, in turneul olimpic de la PyeongChang, dupa partidele disputate miercuri. La fete, echipa tarii gazda a JO a invins cu 9-3 Danemarca si cu 11-2 Rusia, ocupanta locului secund,…

- Profitul inainte de taxe al grupului bancar britanic HSBC a crescut cu 141% anul trecut, la 17,2 miliarde de dolari, datorita rezultatelor foarte bune inregistrate in Asia, transmite BBC. În 2016, câştigurile au fost afectate de o serie de costuri excepţionale, inclusiv vânzarea…

- Constructorul auto francez Renault a raportat vineri vanzari si profituri record pentru 2017, ceea ce consolideaza pozitia directorului general Carlos Ghosn in fata solicitarilor Guvernului francez pentru un plan clar de succesiune si o mai mare integrare cu partenerul japonez Nissan, transmite Reuters,…

- Constructorul auto francez Renault a raportat vineri vanzari si profituri record pentru 2017, ceea ce consolideaza pozitia directorului general Carlos Ghosn in fata solicitarilor Guvernului francez pentru un plan clar de succesiune si o mai mare integrare cu partenerul japonez Nissan, transmite Reuters,…

- Doua noi echipe și-au adaugat numele pe lista participantelor la EPICENTER XL Major, cea mai bine premiata competiție Epicenter de pana acum. Astfel ca lista provizorie a participantelor arata dupa cum urmeaza: Restul celor șase participante vor veni in urma susținerii unor calificari…

- Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere cu 6,8% fata de 1,20 milioane unitati in luna ianuarie 2017. Comparativ, pe ansamblul anului 2017 vanzarile de autoturisme noi in Europa au inregistrat o crestere…

- Cel mai puternic ritm de crestere a fost inregistrat in Romania, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, informeaza Reuters. Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere…

- Anul 2018 ar putea deveni anul revenirii Uniunii Europene pe scena globala. Acest scenariu este intens vehiculat, in ultimele saptamani, de economisti, analisti politici, ideea revenirii UE fiind una dintre concluziile unanim acceptate la Forumul Economic Mondial de la Davos incheiat in urma cu putina…

- In timp ce liderii europeni se concentreaza pe amenintarile reprezentate de Rusia, incercand sa gaseasca modalitati pentru a-i contracara actiunile prin care incearca sa-si sporeasca influenta in Europa, China isi urmareste tacut si tot mai eficient interesele in zona.

- Inmatricularile de autoturisme Dacia noi, in Franta, au inregistrat in ianuarie o crestere de 14,3% in ritm anual, la 9.888 unitati, arata datele publicate de Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA), preluate de Agerpres. Livrările principalelor grupuri franceze, PSA Peugeot Citroen…

- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam, se arata intr-un raport ONU.

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune, potrivit raportului "M&A Emerging Europe 2017/2018, publicat de CMS in colaborare cu EMIS. China a crescut valoarea investiţiilor…

- Consiliul de Administratie de la grupul auto francez Renault va propune in data de 15 februarie reinnoirea mandatului presedintelui director general, Carlos Ghosn, pentru ca acesta sa poata negocia un nou acord cu partenerii Nissan si Mitsubishi, informeaza un articol publicat de cotidianul Le Figaro,…

- Autorii acestui studiu, publicat de revista Climate, au trecut in revista trei scenarii, mergand de la o incalzire de +1,5°C la +3°C fata de era preindustriala. In cel mai optimist scenariu, pagubele provocate de revarsari de cursuri de apa in Europa se vor dubla, la aproximativ 15 miliarde de euro…

- Uber ar putea sa se retraga din anumite piete internationale, inclusiv 15 orase africane, deoarece Rajeev Misra, directorul SoftBank crede ca are o sansa mai mare de succes si profitabilitate daca se concentreaza doar pe pietele de baza, relateaza Quartz. Gigantul tehnic japonez, SoftBank…

- Comisia Europeana a aplicat miercuri o amenda de 997 milioane de euro grupului american Qualcomm, acuzat ca a platit sume semnificative grupului Apple pentru ca producatorul telefoanelor iPhone sa utilizeze doar chipuri Qualcomm, informeaza Reuters. Executivul comunitar, care a lansat o investigatie…

- Organele de reglementare din tari precum China, Coreea de Sud sau din Europa, nu pot interzice sau elimina in totalitate criptomonedele, deoarece nu poti interzice o tehnologie, precum blockchain-ul. In schimb, institutiile din mai multe state au anuntat recent ca doresc sa reglementeze aceasta…

- Divizati si slabiti, social-democratii germani decid duminica daca accepta principiul unei noi coalitii conduse de Angela Merkel pentru a depasi impasul post-electoral care a lasat Germania fara guvern timp de patru luni, comenteaza AFP. Europa se afla, de asemenea, in asteptare. Vineri, la Paris, cancelarul…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, viziteaza saptamana viitoare mai multe tari din Europa, printre care Marea Britanie boicotata de Donald Trump care a refuzat sa fie prezent la inaugurarea noii ambasade americane la Londra, transmite AFP. Noul turneu, de duminica pana sambata, 27 ianaurie,…

- Cel mai vandut model al marcii Volkswagen Group a fost Octavia, urmat de Rapid și Fabia. Cele mai mari piețe pentru Skoda au fost in 2017 China, Germania și Cehia. Cea mai mare piața a fost China, cu peste 320.000 de mașini livrate, urmata de Germania, cu 173.000 de unitați, Cehia - 95.000,…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, viziteaza saptamana viitoare mai multe tari din Europa, printre care Marea Britanie boicotata de Donald Trump care a refuzat sa fie prezent la inaugurarea noii ambasade americane la Londra, transmite AFP. Noul turneu, de duminica pana sambata,…

- Statele Unite vor sa dezvolte un nou tip de arme nucleare, ministerul american al Apararii anunțand ca doreste o revizuire a arsenalului nuclear. Experții internaționali susțin insa ca dezvoltarea unor arme cu putere limitata crește riscul izbuncirii unui conflict nuclear, scrie AFP. Potrivit unei versiuni…

- Carlos Ghosn, in varsta de 63 de ani, si-a pastrat pozitia de lider la toti cei trei producatori auto, in timp ce a condus alianta lor din postura de presedinte si director general. Actualul aranjament este temporar, a explicat Ghosn, pentru a se consolida activitatea comuna a companiilor."Nu…

- Dupa ce Coreea de Sud si China au anuntat ca vor incerca sa reglementeze piata criptomonedelor si activitatea de mining, criptomonedele au cunoscut scaderi masive, care au trimis multi investitori spre alte oportunitati de investitii, in incercarea de a-si muta banii din calea furtunii. …

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decat in anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati, potrivit unui comunicat al companiei. Pe de altă parte, în România constructorul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP, preluata de…

- Ministerul de Comert al Chinei a anuntat, vineri, ca va limita exporturile de petrol, otel si alte metale catre Coreea de Nord, in conformitate cu noile sanctiuni impuse de ONU in urma testarii rachetelor si programului nuclear al Phenianului, informeaza site-ul agentiei de stiri

- Mai multe ministere, dar si Camera Deputatilor, au lansat proceduri de achizitie a unor bilete de avion, in valoare de zeci de milioane de lei. Printre destinatiile externe se regasesc Austria, Brazilia, SUA, China, Japonia si Rusia.

- Occidentul vrea pace, dar ia "foarte serios in calcul" scenariul unui razboi, asa ca Romania ar trebui sa se pregateasca sa ia "decizii complicate, grele, cu ambele variante proaste", afirma Iulian Fota, directorul Colegiului National de Informatii, fost consilier prezidential pe probleme de securitate…

- Donald Trump, presedintele SUA, s-a declarat joi "foarte dezamagit" ca Administratia din China alimenteaza cu petrol Coreea de Nord, avertizand ca din aceasta cauza nu se va putea ajunge la solutionarea pe cale pasnica a crizei nord-coreene.

- Barbatul care a intrat cu masina, joi, intr-un grup de oameni in orasul australian Melbourne este acuzat pentru 18 tentative de crima, scrie BBC. Fost refugiat afgan, Saeed Noori, in varsta de 32 de ani, trebuie sa apara sambata in fata magistratilor. Intre cele 18 capete de acuzare se regaseste…

- Grupul auto francez Renault a demarat procesul de selectie a unui succesor pentru directorul general, Carlos Ghosn, al carui mandat va ajunge la final in luna mai 2018, informeaza un articol publicat joi in cotidianul financiar francez Les Echos, preluat de AFP, scrie Agerpres. Potrivit publicaţiei…

- Cele mai multe dintre armele recent fabricate si folosite de membrii gruparii teroriste Stat Islamic au fost fabricate in China, Bulgaria si Romania, arata un raport publicat de Conflict Armament Research (CAR), organizatie internationala care documenteaza traficul de arme in zonele de razboi. De altfel,…

- Vânzarile de autoturisme Dacia au înregistrat în noiembrie un avans de 24,5% în Europa (UE plus tarile EFTA), iar cota de piata a constructorului de automobile s-a majorat de la 2,7% la 3,1%, conform statisticilor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) publicate…

- Germenii alunecarii lumii spre conflict se manifesta la toate nivelurile. Nu vorbim aici despre cea mai probabila zona de confruntare, chiar cu elemente nucleare, in Asia de Sud-Est si respectiv Coreea de Nord, ci chiar despre punctele de stabilitate si pace din Europa de Est si Orientul Mijlociu.