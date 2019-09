Stiri pe aceeasi tema

- Husana Husi – KSE Targu Secuiesc, sambata, 17.00 SPERANTE… Sambata, de la ora 17.00, pe stadionul “Municipal” din Husi, se va disputa partida dintre Husana Husi si KSE Targu Secuiesc, duel contand pentru etapa a III-a a Ligii 3, Seria 1. Husenii vin dupa un debut ezitant, cu trei infrangeri: 0-1 cu…

- Dupa acel 1-1 de pe propriul teren, din etapa de debut absolut in campionatul Ligii a III-a de fotbal, in compania Astrei 2, trupa prahoveana CS Blejoi s-a deplasat vineri, 30 august 2019, chiar in ziua meciului, la Alexandria, pentru a-i oferi replica echipei locale, CSM, o fosta contracandidata a…

- Husana Husi, singura reprezentanta a judetului in Liga 3 TINTAR… Federatia Romana de Fotbal a stabilit programul Ligii 3, sezonul 2019-2020. Nou-promovata in cel de-al treilea esalon fotbalistic al tarii, Husana Husi, va debuta pe 24 august, acasa, impotriva Bucovei Radauti. In prima partida din deplasare,…

- ​​Echipele Gaz Metan Mediaș și Sepsi Sfântu Gheorghe au terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputata în etapa a treia a Ligii 1. În urma acestui rezultat, gazdele au adunat cinci puncte, în timp ce oaspeții au obținut al treilea punct.Chamed a deschis scorul pentru…

- Formațiile doljene CS Carcea (Liga a IV-a) și CSO Filiași (Liga a III-a) au terminat la egalitate, scor 2-2, partida amicala susținuta in aceasta dimineața, pe stadionul principal din Carcea. Oaspeții au deschis scorul prin Claudiu Ștefan, care a executat bine o lovitura libera de la 20 metri, poziție…

- Csaba Laszlo (55 de ani), antrenorul lui Sepsi Sfantu Gheorghe, s-a declarat mulțumit de punctul obținut din remiza cu FCSB, scor 0-0, in cadrul etapei a doua a Ligii 1. Vezi AICI desfașurarea partidei „Tactica noastra a fost sa așteptam și daca avem posibilitatea sa mergem pe contraatac, numai ca nu…

- Liga 3 AMICAL… Nou-promovata in Liga 3, Husana Husi, a disputat prima partida de verificare din aceasta vara, impotriva formatiei CSM Bacau. Husenii s-au impus cu 2-0, datorita golurilor reusite de Mihaita Valentin si Viorel Tuca. Husana Husi a inceput cu o victorie seria meciurilor amicale din aceasta…

- Liga 4 / Topul celor mai buni marcatori GOLGHETER… Laurentiu Artenie, atacantul Racovei Puscasi, este cel mai bun marcator din Liga a 4-a Vaslui, sezonul 2018-2019. Atacantul a inscris 26 de goluri, ultimele doua goluri fiind marcate in poarta campioanei Husana Husi. Podiumul celor mai buni marcatori…