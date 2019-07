Remember 7 iulie 1994 - Presa acum 25 de ani

Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? O veste care ne intereseaza pe toti "MAJORAREA PRETULUI PAINII NU TREBUIE SA FIE MAI MARE DE 5%" Precizarea a fost facuta de domnul ministru Ioan Oancea in fata directorilor generali ai judetenelor la analiza dedicata campaniei agricole. Pana acum, la grau se raporteaza productii ceva mai bune decat cele prognozate. Conducerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei apreciaza ca in 1994 vor fi realizate 8,3 milioane tone cereale fata 7,1 milioane tone anul trecut. La grau se mizeaza pe 5,8 milioane tone, comparativ cu 5,1 milioane…