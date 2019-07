Remember 14 iulie 1994 - Presa acum 25 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? DE LA O ZI LA ALTA AZI - CAREUL DE ASI ISI DISPUTA SEMIFINALELE! Prin telefax de la trimisul special al "LIBERTATII" la Cupa Mondiala - Dan PATRASCU Organizatorii show-ului transoceanic CUPA MONDIALA IN TEI, LIBERTATEA, PEPSI COLA si…

- Aproximativ 250 de artiști protesteaza, la ora transmiterii știrii, in Piața Victoriei din Capitala, aceștia fiind nemulțumiți de taierile bugetare și de concedierile de la institutiile de cultura. Managerul Teatrului National Bucuresti, Ion Caramitru, a anunțat ca a cerut o audiența premierului,…

- Artistii romani sunt nemultumiti si ies in strada, dupa ce Guvernul si autoritatile locale au taiat masiv fondurile alocate institutiilor de cultura, iar multi dintre angajati nu si-au primit salariile sau au fost dati afara. Situatia este una critica: teatrele au concediat in masa angajati…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? DE LA O ZI LA ALTA Doar cateva zile pana la debutul CM LIBERTATEA Sl PEPSI-COLA PUN LA PUNCT ULTIMELE DETALII ALE ACTIUNII DE PREZENTARE A MECIURILOR PE UN ECRAN URIAS SUNT, INCA, PROBLEME NEREZOLVATE CARE TIN DE AMPLASAREA ECRANULUI…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca Liviu Dragnea, fostul presedinte al PSD, este vinovat de situatia financiara de la Primarie, mentionand ca premierul Viorica Dancila a spus intr-o sedinta ca nu a fost lasata sa se implice si ca "altcineva" a facut bugetul. "Este adevarat ca suntem…

- Peste 50.000 de oameni au participat, sambata, la mitingul electoral al PNL din Piata Victoriei din Capitala, iar la eveniment a fost prezent si presedintele Klaus Iohannis. Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a afirmat ca un vot usturator cu DA la referendum va fi o motiune de cenzura populara…

- Guvernul a aprobat, miercuri, indicatorii tehnico-economici pentru un proiect care prevede amenajarea de piste de biciclete pe 21 de strazi din Bucuresti, cu o lungime de 48 de kilometri. Valoarea investitiei este de 44,5 milioane de lei.Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, la propunerea…