- Garantiile de securitate pentru Romania sunt apartenenta la NATO si parteneriatul strategic cu Statele Unite, dar, in acelasi timp, este nevoie si de o coerenta in ceea ce priveste abordarile nationale in domeniul apararii si securitatii nationale, a declarat marti presedintele Camerei Deputatilor,…

- Rusia a testat racheta hypersonica cu care se lauda Putin. Rusia a spus duminica ca a lansat, cu succes, o racheta hypersonica, capabila sa transporte o incarcatura nucleara. Președintele Vladirmir Putin a transmis ca este ”o arma ideala” cand a dezvaluit noile tehnologii militare ale Rusiei. Aceasta…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, va candida la funcția de vicepreședinte al PSD pentru regiunea de Sud Est, in cadrul Congresului care are loc, astazi (sambata), la Sala Palatului din București. Partidul Social Democrat este un partid absolut democratic,…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca relatiile dintre Romania si Serbia sunt bune si vor fi si mai bune. Mai mult, sustine Iohannis, dupa intalnirea cu omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, ca solutionarea problemei Kosovo va insemna un pas enorm in directia europeana pentru toata zona Balcanilor…

- Hans Klem, despre situația de la DNA. Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, a afirmat sambata, 3 martie, in cadrul evenimentului „Women of Romania 2018”, ca in cadrul Parteneriatului Strategic dintre SUA si Romania sunt realizate foarte multe lucruri bune, precizand, totodata, ca are…

- Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, a afirmat, sambata, ca in cadrul Parteneriatului Strategic dintre SUA si Romania sunt realizate foarte multe lucruri bune, precizand, totodata, ca are "incredere deplina" in DNA si in conducerea sa. "Facem multe lucruri in cadrul Parteneriatului nostru…

- Intrevederile lui Frans Timmermans cu principalii actori politici de la Bucuresti a aratat preocuparea Bruxelles-ului referitoare la evolutia politica din Romania si raportarea politicienilor la sistemul judiciar. „Adevarul“ a stat de vorba cu mai multi specialisti pentru a explica principalele mesaje…

- Joi, 1 martie 2018, Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului Romaniei, l-a primit pe Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale. Intalnirea a avut loc la solicitarea…

- “Presedintele Senatului a subliniat ca abordarea deschisa a Comisiei, pentru a dialoga asupra temelor sensibile cu autoritatile din Romania, este cea recomandata si apreciata, fiind astfel evitate informarea partiala si distorsionata. Vizita de lucru a prim-vicepresedintelui Comisiei la Bucuresti…

- Agenda de convorbiri a inclus un schimb de vederi asupra aspectelor de actualitate ale agendei de cooperare a Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeana a Republicii Moldova, cu accent asupra procesului de reforme si a prioritatilor de actiune relevante din perspectiva implementarii prevederilor…

- Dupa ce a stat de vorba circa o ora, in jurul pranzului, cu ambasadorul Statelor Unite in Romania, al treilea om in stat a dat detalii despre agenda discutiilor de marti. Concret, seful PSD a sustinut ca in principal s-au avut in vedere aspecte ce tin de latura economica a Parteneriatului Strategic,…

- ”Președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, l-a primit marți, 20 februarie, pe domnul Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania. Intalnirea a avut loc pe fondul unei dinamici pozitive a relațiilor bilaterale, in domeniile politico-militar și de securitate, Romania…

- Ambasadorul SUA Hans Klemm s-a intalnit cu Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, la Parlament. La discuții a participat și ministrul pentru parteneriate strategice, Ana Birchall. Recent, și premierul Viorica Dancila și ambasadorul Hans Klemm au discutat despre ridicarea vizelor, candidatura…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a participat luni, 19 februarie 2018, la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE. Ministrul afacerilor…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit luni, 19 februarie, pe E.S. Marco Giungi, ambasadorul Italiei la Bucuresti. Cei doi oficiali au salutat relatia bilaterala excelenta, fundamentata pe doua decenii de Parteneriat Strategic, respectiv un deceniu de Parteneriat Strategic Consolidat. Prim-ministrul…

- Potrivit sursei citate, in cadrul intalnirii bilaterale cu senatorul american Ron Johnson, presedintele Comitetului pentru securitatea teritoriului national si relatii guvernamentale, discutiile s-au axat cu precadere asupra relatiilor dintre Romania si SUA, cu accent pe cooperarea in cadrul Aliantei…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, ieri, ca a avut „o intalnire foarte buna” cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, in care au discutat despre vizele pentru romani si despre mentinerea procentului de 2% din PIB pentru Aparare. „A fost o intalnire foarte buna, o intalnire punctuala. Am ridicat…

- Prim-ministrul Guvernului Romaniei, Viorica Dancila, l-a primit astazi, 12 februarie 2018, pe ambasadorul Statelor Unite la București, E. S. domnul Hans Klemm, in vizita de prezentare. Cu ocazia intrevederii, premierul roman și ambasadorul SUA au facut o scurta trecere in revista a Parteneriatului Strategic…

- Presa americana detalia afacerile din Romania ale lobbyistul american Eliot Broidy, un apropiat al președintelui Donald Trump si cel care a facilitat prezența lui Liviu Dragnea si a lui Sorin Grindeanu la petrecerea inaugurala a noului lider de la Casa Alba. Eliot Broidy deține in Statele Unite ale…

- Ministrul ungar de externe a fost in vizita la Bucuresti, intalnindu-se luni Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dar și cu omologul sau roman, Teodor Melescanu. Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, s-a aflat luni in Romania, avand intrevederi cu omologul sau roman, Teodor Meleșcanu,…

- Acum doua zile, s-au reluat – dupa o vacanta de o luna – reuniunile „formatiunilor“ Consiliului UE, institutia in cadrul careia sunt reprezentate guvernele din statele-membre si pe care Romania o va prezida in primele sase luni din 2019. Se intelege de la sine ca, pentru guvernul de la Bucuresti, 2018…

- Zeci de tineri din Romania s-au adunat zilele acestea la Palatul Parlamentului pentru a simula organizarea unui Summit NATO. Elevii si studenții au primit roluri de reprezentați ai celor 29 de state membre NATO. Chiar daca unii n-au implinit inca 18, au vrut sa afle cum este sa iei decizii sub presiune,…

- Klaus Iohannis: deschidere deplina fata de comunitatea evreiasca Presedintele Klaus Iohannis a primit la Palatul Cotroceni o delegatie a Comitetului Evreiesc American (American Jewish Committee - AJC), condusa de presedintele executiv, David Harris, context în care a aratat…

- "Am avut astazi o intalnire foarte interesanta cu domnul David Harris, președintele American Jewish Committee. Am constatat cu satisfacție, dar și cu oarecare surprindere, ca reprezentanții comunitaților evreiești din Statele Unite sunt la curent cu rolul activ Romaniei in ceea ce privește…

- Participarea secretarului de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euro-atlantic, George Ciamba, la cea de-a saptea runda a Dialogului Strategic romano-polonez pe teme de securitate Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euro-atlantic, George Ciamba,…

- Consiliul de Afaceri Romano-American (RABC) si-a desemnat, dupa un proces de selectie de sase luni, propriul candidat la functia de ambasador al Statelor Unite in Romania. Este vorba despre Tiberius Vadan, expert in afacerile internationale si dezvoltarea afacerilor globale, dupa cum se precizeaza…

- Deputatul Ovidiu Raețchi, vicepreședinte PNL și vicepreședinte al Comisiei pentru aparare, securitate, ordine publica și siguranța naționala din Camera Deputaților, cu o vasta experiența in politica europeana de securitate și a Orientului Apropiat, spune ca inzestrarea Armatei Romane va depași cu mult…

- Este a noua serie de sanctiuni impuse de ONU, deosebit de severe, dintre care ultimele trei au fost adoptate la initiativa americanilor dupa un test nuclear si mai multe tiruri cu rachete efectuate de Phenian.Din septembrie 2016, Coreea de Nord a efectuat un test nuclear - cel de-al saselea…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington DC, George Cristian Maior discuta vineri seara, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, despre consolidarea parteneriatului economic dintre Romania si Statele…

- Deputatul PNL Pavel Popescu dezvaluie ca PSD a anulat in ultimul moment vizita reprezentantilor conducerii Camerei Deputatilor la Forumul Transatlantic NATO care a avut loc zilele trecute la Washington, "un gest fara precedent la acest nivel". "Cei doi reprezentanti ai Partidului Social Democrat…

