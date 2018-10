Recreaţia la şcoală este importantă pentru sănătatea emoţională a copilului Pauzele dese, cheia marilor succese! Parca asa zicea o vorba, nu-i asa? Ei bine, un nou studiu confirma si reconfirma lucruri interesante despre recreatia la scoala. Citeste si: Modelul finlandez: pauzele dese – succesul invatarii rapide Si poate ca de aceasta data, chiar trebuie sa intelegem importanta recreatiei si sa o luam din ce in ce mai in serios. Ba chiar sa o valorificam la potentialul ei maxim! Atunci cand intrebi un copil: "Care este materia ta preferata la scoala?", sa nu te mire daca iti raspunde, pe nerasuflate: "Recreatia!". Ultimul studiu despre recreatia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

