Stiri pe aceeasi tema

- Ploaia torentiala care a cazut in Capitala vineri dupa amiaza a dus la aparitia infiltratiilor de apa la una dintre caile de acces ale statiei de metrou Aviatorilor, la nivel vestibul (pana in zona turnichetilor), dar si in zona tunelului dintre statiile Stefan cel Mare si Obor, fara ca acestea sa…

- Ploaia torentiala care a cazut in Capitala vineri dupa amiaza a dus la aparitia infiltratiilor de apa la una dintre caile de acces ale statiei de metrou Aviatorilor, la nivel vestibul (pana in zona turnichetilor), dar si in zona tunelului dintre statiile Stefan cel Mare si Obor, fara ca acestea sa…

- In urma ploilor abundente și vantului puternic din cursul zilei de ieri și din timpul nopții, au fost inregistrate efecte de vreme rea in 25 de localitați din 11 județe (Argeș, Bistrița-Nasaud, Gorj, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Prahova, Mureș, Suceava, Teleorman și Valcea) și municipiul București. Pompierii…

- 25 de localitați din 11 județe au fost afectate de ploile torențiale și vantul puternic, trei persoane fiind ranite in București de crengi desprinse de pe copaci. In Harghita, un copil și 3 adulți au fost evacuați pana la retragerea apelor, potrivit Mediafax.In urma ploilor abundente și vantului…

- Microintreprinderile realizeaza doar 10% din volumul national de afaceri, insa asigura aproape un sfert (23%) din totalul locurilor de munca din Romania, arata datele unui studiu de specialitate, dat publicitatii miercuri. Potrivit cercetării realizată de Instant Factoring, microîntreprinderile…

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din Inspectoratul General al Poliției Romane, desfașoara 98 de percheziții, in 22 de județe și in Capitala. Perchezițiile au loc pe raza municipiului Bucuresti…

- Pompierii au intervenit pentru deblocarea unui drum din judetul Neamt, dupa ce mai multi copaci au fost doborati de vantul puternic. In județul Bistrița, mai multe gospodarii au fost inundate in urma ploilor abundente.

- Paramedicii cu motociclete SMURD și-au reluat activitatea in București Foto: Arhiva. Pompierii - paramedici pe motociclete SMURD, dotate cu toate echipamentele medicale în caz de urgenta, si-au reluat activitatea în Capitala. Cu ajutorul lor, se asigura o interventie rapida pe bulevarde…