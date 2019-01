Stiri pe aceeasi tema

- Cei de la recorder.ro l-au sunat pe Valerica Pupaza, primarul comunei Carcea, care a preferat insa sa nu comenteze prea mult. „Dati-mi voie sa nu va dau raspunsuri la intrebarile dumneavoastra. A fost contabila la noi si mai multe nu am ce sa spun. Lasati-ma sa ma opresc aici", a declarat Valerica Pupaza.…

- Premierul Viorica Dancila i-a dat satisfacție ministrului Eugen Teodorovici și a operat, foarte repede o schimbare la varful Fiscului. L-a revocat pe Ionuț Mișa și a numit-o in funcția de președinte al ANAF, cu rang de secretar de stat, pe Mihaela Triculescu. Aceasta este economist cu peste 19 ani de…

