Stiri pe aceeasi tema

- ​Dacia a vândut în țarile UE peste 519.000 de mașini anul trecut, cu 12% mai mult fața de 2017, arata datele ACEA. Per total, piața mașinilor noi a ramas la nivelul din 2017, în jurul a 15,1 milioane de mașini noi. Grupul Volkswagen are 24% din piața UE, iar PSA-Opel are 16%.Dacia…

- Grupa Romaniei de la Euro U21 e scena transferurilor nebune ale iernii: pe englezul Solanke s-au platit deja 21 de milioane E, ar urma, la sume asemanatoare ori chiar mai mari, conaționalul Abraham și francezul Upamecano. Atenție! In topul celor mai scumpi 10 jucatori vanduți in aceasta iarna nu intra…

- In materie de agricultura și industrie alimentara anul 2018 poate fi socotit unul al paradoxurilor: a fost un an al producțiilor agricole record, dar și al importurilor de produse agroalimentare record, o situație pe care autoritațile ar trebui sa o aiba in vedere și sa o rezolve, relateaza Mediafax.Veștile…

- Romania a realizat anul acesta peste 30 de milioane de tone de cereale, fata de 27 de milioane de tone anul trecut, productiile de porumb si floarea soarelui ocupand primul loc in Uniunea Europeana, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre...

- In prezent, numarul de imobile inregistrate in sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciara din Romania este de aproximativ 12 milioane, reprezentand tot atatea carți funciare, aproape 30% din totalul estimat, potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara ...

- Record in Romania. O banca și-a majorat profitul cu peste 80% in doar noua luni de zile.Banca Comerciala Romana (BCR) a obtinut in primele noua luni ale anului 2018 un profit net de 1,015 miliarde de lei (218,2 milioane de euro), o creștere de 81,3%, fața de aceeași perioada a anului trecut,…

- In ședința de Colegiu prefectural desfașurata luni, la sediul Instituției Prefectului, Administrația Județeana a Finanțelor Publice Salaj a prezentat un raport privind activitatea instituției in primele noua luni ale anului in curs. Conform datelor prezentate, in activitatea de colectare, AJFP Salaj…

- In ședința de Colegiu prefectural desfașurata luni, la sediul Instituției Prefectului, Administrația Județeana a Finanțelor Publice Salaj a prezentat un raport privind activitatea instituției in primele noua luni ale anului in curs. Conform datelor prezentate, in activitatea de colectare, AJFP Salaj…