Reconstrucție Notre-Dame. Propunerile care i-au revoltat pe francezi Dupa incendiul care a distrus la mijlocul lui aprilie Catedrala Notre-Dame, guvernul francez a anuntat ca va organiza un concurs international de arhitecti pentru reconstructia turlei. Proiectul selectat de stat, care este proprietarul cladirii, va decide daca turla conceputa de arhitectul Viollet-le-Duc va fi reconstruita sau daca va fi inlocuita "printr-un gest arhitectural contemporan''. Anterior și arhitectul conservatorilor sugerand transformarea catedralei intr-o cladire eco-friendly, cu acoperiș din sticla speciala și panouri solare.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

și arhitectul Vincent Callebaut a starnit indignare in randulsugerand transformarea catedralei intr-o cladire eco-friendly, cu acoperiș din sticla speciala și panouri solare.…

- Intre timp, francezii sunt șocați de planurile catorva arhitecți pentru restaurarea catedralei Notre Dame, scrie stirileprotv.ro. O firma de arhitecți din Stockholm, Ulf Mejergren Architects (UMA), a propus construirea unei piscine in forma de cruce, pe acoperișul catedralei vechi de 850 de ani.…

- In timp ce un sondaj YouGov publicat la sfarsitul lui aprilie arata ca mai mult de un francez din doi (54%) doreste o reconstructie "identica", comparativ cu 25% care se declarau favorabili unui "gest arhitectural", Riester a opinat ca este necesar sa studieze toate optiunile - de aici si concursul…

