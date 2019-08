Cazul baietelului de 9 ani din Focsani, rapit zilele trecute si supus unor abuzuri sexuale, a determinat autoritatile sa le reaminteasca parintilor cateva sfaturi pentru a-si proteja copiii, in eventualitatea nedorita a unor astfel de situatii. Politistii spun ca, inca de mici, acestia trebuie sa invete cateva lucruri elementare pentru a nu cadea victime infractorilor. Posibilitatea ratacirii unui copil, in special in locuri aglomerate precum piețe, spectacole sau in spații inchise, cum ar fi la cumparaturi, in supermarketuri, este una importanta. Este suficienta o clipa de neatenție, spun polițiștii,…