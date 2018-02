Stiri pe aceeasi tema

- Licentele educationale Microsoft achizitionate de Guvernul Romaniei de la Fujitsu Siemens Computers erau inutile, deoarece calculatoarele carora le erau destinate aveau sisteme de operare preinstalate, transmite DNA. "Extinderea contractului comercial de inchiriere licente pentru produse educationale…

- Licentele educationale Microsoft achizitionate de Guvernul Romaniei de la Fujitsu Siemens Computers erau inutile, deoarece calculatoarele carora le erau destinate aveau sisteme de operare preinstalate,...

- Tudorel Toader, face un bilant pe Facebook, vineri dimineata, al masurilor luate pe parcursul anului trecut pentru dezvoltarea sistemului penitenciar, in care vorbeste despre ceea ce s-a facut pentru imbunatatirea conditiilor de detentie – au fost create 170 de locuri noi de cazare (realizate…

- Cei mai productivi oameni, au cu siguranta obiceiuri specifice pe care le integreaza în rutina lor zilnica, pentru a avea succes. Ei înteleg ca succesul începe si se sfârseste cu sanatatea lor mentala si fizica, care este în interdependeta cu obiceiurile lor dinainte…

- Primaria Capitalei transmite site-urilor de vanzari ca tranzactionarea licentelor de taxi este ilegala si se sanctioneaza conform legii, precizand ca vor fi luate masuri drastice in cazul in care se va constata ca exista persoane care vand sau transfera, in mod ilegal, licente de taxi. …

- Un alt dosar greu al DNA se inchide pentru ca faptele s-au prescris. Este vorba despre cazul privatizarii Intreprinderii de Piese Radio Baneasa (IPRS), in care protagonist este Omar Hayssam, celebrul rapitor al jurnaliștilor romani din Irak.Potrivit Realitatea TV, vinovat pentru prescrierea…

- Mihaiela Iorga Moraru, procuroarea pe care Laura Codruța Kovesi o acuza ca din cauza ei a fost clasat dosarul Microsoft și i-a facut plangere la Inspecția Judiciara, spune ca șefa ei știa tot ce se intampla in dosar. Mai mult, Moraru a declarat, la B1 TV, ca a fost o ședința cu conducerea Direcției…

- Dupa ce s-a aflat ca sapte fosti ministri au scapat de acuzatiile formulate la adresa lor in dosarul Microsoft, Parchetul General a reactionat, anuntand ca inca din toamna anului trecut a sesizat Inspectia Judiciara, in cazul procurorului care instrumentase cauza, Mihaiela Moraru Iorga. Iata mai exact…

- Primarul municipiului Calarasi, Daniel Stefan Dragulin, a invitat la discutii toti directorii de scoli pe marginea contractelor de management administrativ-financiar, dar si a bugetului acestui an.

- Doi romani au produs cel puțin 1,2 milioane de lire sterline intr-un an de zile vanzand pe bunuri și servicii pe care nu le aveau, de fapt. Constantin Giba (foto stanga), de 24 de ani, și Robert Popescu (foto dreapta), 36 de ani, au publicat anunțurifalse pe Internet, prin care scoteau la…

- „Volatilitatea structurii fiscale din aceste ultime luni, resimtita cel mai puternic de sectorul IT, ne pune intr-o situatie foarte delicata. Pe de o parte, validam cu colegii din afara planuri importante de crestere a centrului de suport, pe de alta parte negociem tot cu ei modele de compensare a pierderilor…

- Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED, trage semnalul de alarma! Noile reglementari ale Contractului – Cadru care faciliteaza accesul pacienților la servicii medicale gratuite și compensate nu pot fi aplicate pentru ca nu au norme de aplicare și, prin urmare, nu vor putea fi…

- Conlucrarea cu parintii in institutiile scolare ar duce la minimizarea riscurilor de delicventa juvenila, a explicat psihologul Sergiu Sanduleac la „Tema zilei” de la Canal 2, referindu-se la cazul de intoxicatie intr-o scoala din raionul Rezina care se presupune ca a survenit in urma dispersarii de…

- Ministrul Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu, și primarul comunei Tulnici, Aurel Boțu (foto), au semnat un contract de finanțare pentru construirea unei școli in satul Tulnici. Contractul va fi finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL). ”Am semnat contractul de finanțare prin programul…

- Mii de dascali din intreaga tara se tem, in aceste zile, ca vor ramane pe drumuri dupa ce inspectoratele scolare vor comasa clase sau chiar vor desfiinta scoli si gradinite. Harabubura este intretinuta de faptul ca mai-marii Ministerului Educatiei sau ai inspectoratelor scolare nu explica concret cum…

- Un drum national si mai multe drumuri judetene din Iasi, Caras Severin, Tulcea si Vaslui sunt inchise in aceasta dimineata din cauza viscolului, anunta Centrul Infotrafic. In continuare sunt nealimentate cu energie electrica mai multe localitati din judetul Constanta - 4 localitati; judetul Hunedoara…

- Fotocredit: BMW Romania Așteptata lansare pe piața a noului BMW X2 vine susținuta nu numai de campaniile tradiționale pe toate canalele de media, ci și de unul dintre cele mai spectaculoase experimente de realitate augmentata pregatit de compania din Munchen. Botezata BMW X2 Holo Experience și…

- Aproximativ 100 de dascali din Gorj au cerut demiterea lui Ion Isfan din fruntea Inspectoratului Scolar Judetean Gorj. Directorii de scoli se plang de atitudinea inspectorului general si sustin ca au fost amenintati cu demiterea daca nu renunta...

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA informeaza actionarii si investitorii ca in sedinta din data de 15 ianuarie 2018, Consiliul de Supraveghere a decis prelungirea, prin act aditional pentru o durata de doua luni, a Contractului de mandat, membrilor provizorii ai…

- Maria Ghiorgiu sugereaza ca i se va intampla un lucru rau Reginei Angliei, din cauza faptului ca are o varsta inaintata. "Dragii mei, tot astazi dimineata, am auzit un glas care striga asa: Regina! Regina! Regina Angliei! Dupa care dragilor, glasul dispare, iar eu raman uimita de cele auzite…

- Preotul din Cincu, suspendat de Mitropolia Ardealului dupa ce a fost trimis in judecata de catre procurorii anticurupție pentru ca ar fi obținut ilegal bani europeni pentru un teren care aparține poligonului militar, se considera nevinovat, dar spune ca se supune deciziei de suspendare. „Trebuie sa…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, va participa, astazi, la deschiderea unei scoli intr-un sat din Ucraina, in care populatia de romani e majoritara. Gheorghe Flutur a precizat ca a primit invitatia de a participa la acest eveniment din partea presedintelui Consiliului ...

- ASUS prezinta in cadrul showroom-ului sau de la CES 2018 patru produse interesante ce urmeaza sa fie lansate - ZenBook 13 (UX331UAL), Vivo AiO V272, Vivo AiO V222 și laptopul X507 - modele din gama 2018 de laptopuri și PC-uri all-in-one echipate cu Windows 10. - ZenBook 13 (UX331UAL), un laptop revoluționar…

- In prezent, NEPI Rockcastle pierde – sau mai bine zis nu castiga – circa 300.000 de euro pe luna pentru ca extensia mall-ului Promenada nu exista inca. De fapt, lucrarile de constructie nici nu au inceput. Care sunt motivele pentru aceasta intarziere si ce planuri are compania in 2018…

- Trei cetateni din Sri Lanka au fost depistati, la Brasov, cu sedere ilegala, pe numele acestora fiind emise decizii de returnare, prin care sunt obligati sa paraseasca teritoriul Romaniei, precizeaza intr-un comunicat de presa transmis Agerpres Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Brasov."Politistii…

- AFIR anunța lansarea unei noi sesiuni de primire a solicitarilor de finanțare prin intermediul submasurii 6.5 „Schema pentru micii fermieri” din cadrul PNDR 2020. Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se va desfașura in perioada 8 ianuarie 2018, ora 9.00 – 11 mai 2018, ora 16.00. Fondurile europene…

- Avansul in domeniul tehnologiei a continuat in 2017 in acelasi ritm alert ca in anii precedenti, fiind inregistrate progrese insemnate in special in zone ca inteligenta artificiala si masinile autonome. In acelasi timp, si-a facut loc pe scena principala tehnologia blockchain, care promite…

- Anul 2018 incepe cu vesti bune in invatamant. Dupa vacanta de Craciun, vor fi redeschise trei scoli primare in satele Farladeni, din raionul Hancesti, si Tepilova, din raionul Soroca, si Bolohan, raionul Orhei.

- Jandarmii montani au ajutat o familie de turisti blocati in nameti sa ajunga in statiunea unde isi vor petrece Revelionul. In masina se afla si un bebelus in varsta de numai patru luni.

- Dupa ce a declarat ca a existat un mandat de ascultare/urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, intr-un dosar deschis in 2013 si din care s-a disjuns ulterior cauza Microsoft, fostul colonel SRI Daniel Dragomir iese la rampa, marți,…

- Legea pentru aprobarea Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (Romania UE cofinantare pentru transport 2014-2020), semnat la Luxemburg la 18 iulie 2017, se discuta miercuri in sedinta de Guvern.

- Curtea de Apel Galati a pronuntat verdictul definitiv in procesul unei grupari de traficanti de tigari care si-au construit propria fabrica clandestina, iar muncitorii care au acceptat sa munceasca acolo au fost sechestrati si obligati sa munceasca in conditii asemanatoare sclaviei.

- Cei de la Microsoft u decis sa le dea o mana de ajutor persoanelor cu handicap de vedere printr-o aplicatie de mobil intitulata sugestiv Seeing AI. E un joc de cuvinte acolo. AI din Seeing AI este de fapt o referinta la algoritmii de inteligenta artificiala pe care ii foloseste aplicatia pentru…

- Institutia Prefectului din Caras-Severin a anuntat ca a solicitat mai multe actiuni de control luna trecuta. Una dintre aceste actiuni a fost in calitate de coordonator al comisiei constituita in baza HG nr.640/2017, responsabila pentru derularea Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-2023…

- Aflat dupa gratii, Sorin Ovidiu Vantu a lansat, pe Facebook, un atac fara precedent la adresa manifestantilor #REZIST: "Oamenii habar n-aveau de ce sunt acolo, habar n-aveau sa vorbeasca, habar n-aveau sa...

- Trei femei din Slatina sunt cercetate penal pentru lovire si pentru tulburarea ordininii si linistii publice dupa ce s-au luat la bataie in curtea unei scoli din oras, la ora la care copiii intra si ies de la scoala. Scenele violente au fost filmate si, dupa ce au fost postate pe internet., Politia…

- Bulgaria deține monede digitale Bitcoin in valoare de 3 miliarde de dolari, scrie CoinDesk.com . Este vorba de 200.000 de unitați Bitcoin, care au fost confiscate in luna mai de catre forțele de ordine, in cadrul luptei impotriva crimei organizate. Moneda digitala Bitcoin a trecut vineri de valoarea…

- Un jandarm din Iași a fost condamnat pentru ca și-a injurat șeful și a refuzat sa-i respecte ordinul. Mihai Zaharia a fost trimis in judecata și condamnat deja un tribunal militar pentru „insubordonare”. Militarul a fost obligat de instanța sa plateasca o amenda penala de peste 8.000 de lei. Pentru…

- R. Moldova va beneficia de suportul Bancii Europene de Investiții (BEI) pentru asigurarea interconectarii electrice cu Romania. In acest sens, Guvernul a aprobat astazi inițierea negocierilor privind proiectul Contractului de finanțare intre R. Moldova și BEI, in valoare de 80 de milioane de euro. Ministru…

- Aproape 45.000 de elevi și preșcolari beneficiaza astfel de alimente mai sanatoase in timpul programului de la școala sau gradinița, din meniu nelipsind fructele, legumele și lactatele naturale. Elevii buzoieni din invatamantul primar si gimnazial, precum si prescolarii din unitatile de invatamant…

- Denuntul facut la DNA, in septembrie, de fostul ministrul Gabriel Sandu, in care explica modul in care s-ar fi desfasurat afacerea Microsoft, facand referire si la ambasadori ai SUA, a fost trimis Departamentului de Justitie al SUA si presedintelui Donald Trump.

- Mare cucoana-i lenea aceasta, iar la noi, nu știu cum se face, dar e crescuta și ținuta la calduț cu ajutorul banilor sociali sau, altfel spus, cu ajutoare sociale. Sunt de acord ca trebuie ajutați oamenii nevoiași, dar este foarte important de a examina foarte atent și a stabili cine are nevoie cu…

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba desfașoara, in parteneriat cu Colegiul Economic „Dionisie Pop Martian” din Alba Iulia, proiectul „Comunicare NU Violenta”, ce vizeaza reducerea numarului de acte violente in comunitatea scolara si nu numai. In perioada 23 noiembrie 2017 – 25 martie 2018, la Colegiul…

- Un brbat de 25 de ani din Republica Moldova a fost depistat de poliitii de imigrri din Brila. Strinul a fost sancionat contravenional cu suma de 400 de lei i îndrumat si reglementeze dreptul de edere în calitate de membru de familie al unui cetean românPoliitii Inspectoratului General...

- Uitați de roboți, software-ul este cel care ne ia locurile de munca, potrivit unui studiu citat de Reuters . Potrivit studiului, folosirea uneltelor digitale a crescut dramatic in 517 din 545 de ocupații din 2002 și pana acum, inclusiv in meserii care necesita muncitori necalificați, arata Brookings…

- Cutiuța viselor implinite investește in educația copiiilor, in viitorul Romaniei, intr-un mod accesibil tuturor. Rotaract Piatra Neamț a creat aceasta #cutiuta pentru a sprijini Balul de Caritate Marile Speranțe, ajuns la a șasea ediție. Anul acesta luptam pentru dotarea și amenajarea Laboratorului…

- Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a apreciat ca între comisionul de 5% pretins Constantin Nița și contractul încheiat de UTI cu Primaria Iași exista "o strânsa legatura", potrivit motivarii sentinței prin care fostul ministru al Energiei a fost condamnat,…

- Daca vrei sa previi infecțiile cu ransomware in Windows 10 Fall Creators Update, Microsoft a incorporat un set complex de instrumente utile. Indiferent daca vorbim de infecții cu ransomware in Windows 10, Windows 7 sau Windows XP, mecanismul este similar. Practic, un virus iți infecteaza sistemul și…