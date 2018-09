Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane s-au adunat in orașul german Koln pentru a protesta impotriva vizitei președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care urmeaza sa participe sambata la deschiderea unei moschei construite de un grup de companii care au legaturi cu Turcia, relateaza AP, potrivit Mediafax. Mai multe…

- Vizita de stat pe care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a inceput-o joi la Berlin nu reprezinta o normalizare a relatiilor tensionate dintre cele doua tari, a indicat presedintele german Frank Walter Steinmeier, transmite dpa preluata de Agerpres. "Aceasta vizita nu este expresia normalizarii",…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan isi propune sa intoarca 'o pagina noua' in relatiile cu Germania cu prilejul vizitei de stat pe care o va intreprinde joi la Berlin, in contextul tensiunilor provocate de mentinerea in detentie a unor cetateni germani in Turcia, transmite dpa, potrivit Agerpres.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat duminica ca spera ca vizita sa in Germania la sfarsitul lunii septembrie sa puna capat complet tensiunilor dintre cele doua tari, relateaza dpa si Reuters. Imbunatatirea relatiilor dintre guvernele turc si german, cooperarea economica, dorinta Turciei…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va efectua o vizita de stat in Germania in zilele de 28 si 29 septembrie, in cursul careia se va intalni cu omologul sau german, Frank-Walter Steinmeier, si cu cancelarul Angela Merkel, a comunicat marti presedintia germana, transmite dpa.Erdogan va fi…

- Mesut Ozil explica semnificația fotografiei cu Erdogan care a fost intens criticata de presa germana, spunand ca a fost un gest de respect pentru stramoșii sai turci. Fotbalistul echipei naționale a Germaniei a transmis intr-un mesaj postat pe pagina sa da Twitter ca gestul sau de a se fotografia cu…