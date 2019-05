Realitatea nu prea roz a pungii biodegradabile: Ce se intampla daca o tii trei ani in apa sau in pamant?

Producem anual peste 300 de milioane de tone de plastic, iar jumatate din aceasta cantitate imbraca forma produselor de unica folosinta, printre care miliarde de pungi de cumparaturi.



Intr-un efort de a-si reduce contributia la poluarea cu plastic a planetei, un numar in crestere de comercianti incep sa introduca in magazinele lor pungile biodegradabile si pungile asa-numite compostabile, care, cel putin in teorie, ar trebui sa dispara mai repede de pe fata pamantului - in conditiile in care pungile din plastic conventionale au nevoie de zeci de ani pentru a se descompune.



…