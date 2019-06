Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații, Sorina Pintea, a declarat, marți, ca Romania are nevoie de o asociație a spitalelor care sa funcționeze in regim de „portavoce” a unitaților spitalicești, in negocierile cu instituțiile statului.Sorina Pintea a precizat in cadrul primei ediții a Forumului Național al…

- In afara de cele 90 de cazuri raportate de Spitalul Judetean de Urgenta Braila, mai sunt trei cazuri la Spitalul de Paleatie, trei la Spitalul de Pneumoftiziologie si doua la Spitalul de Psihiatrie. Cele mai multe infectii nosocomiale sau infectii asociate asistentei medicale, cum se numesc dupa…

- Primul medicament care contine un extract al cannabisului utilizat, in special, de bolnavii cu boli cronice si dureri insuportabile ar putea fi gasit in farmacii pana la sfarsitul anului. Este declaratia ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, care nu stie deocamdata daca va fi produs in Romania sau…

- "I-am spus sa iși aleaga mai cu atenție consilierii pe sanatate. Spune ca știe cu ce se confrunta sistemul de sanatate. Spune ca fac campanie revoltatoare de imagine. Observ ca are alte unitați de masura domnul președinte. Pe de alta parte, ne descurcam foarte bine cu programul de guvernare. Cred…

- Consilierul local Gheorghe Gligan a postat pe pagina de Facebook o fotografie cu parcarea unui spital de stat din Ungaria, care e plina de biciclete. Ale medicilor. Despre care Gligan spune ca nu le e rusine sa vina cu bicicleta la locul de munca. Consilierul local baimarean a facut referire si la spaga,…

- Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV, cantareața Antonia a vorbit despre cei trei copii ai sai. Despre Maya, fiica sa din mariajul cu Vincenzo Castellano, Antonia a spus: "Maya e din ce in ce mai mare. Chiar povesteam ca se uita deja la tutoriale de machiaj…

- Vom avea spitale regionale la Cluj, Iasi si Craiova, da asigurari ministrul Sorina Pintea, dar constructia lor incepe abia dupa 2021. Se fac mai tarziu,dar cu costuri mai reduse pentru tara noastra, sustine ministrul Sanatații, care spune ca Romania a cerut o majorare a fondurilor europene in exercițiul…

- Alaturi de marea doamna a teatrului și filmului romanesc și de copii, la evenimentul organizat de Ziua Mondiala a Epilepsiei, de Asociația Pacienților cu Epilepsie din Romania, s-a aflat și ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Ziua Mondiala a Epilepsiei, cunoscuta și ca Purple Day, este marcata anual,…