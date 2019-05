Reacţii după reorganizarea PSD. Bogdan Matei: Nu suntem scindaţi, vom fi pregătiţi pentru următoarele alegeri "Sub nici o forma PSD-ul nu este un partid scindat, suntem un partidul unit si sunt convins ca tot ceea ce vom face in continuare, pentru ca ne vom duce la indeplinire planul de guvernare, va demonstra acest lucru si la alegerile prezidentiale si la alegerile locale si parlamentare", a afirmat Matei, conform Agerpres.



Intrebat daca PSD are puterea sa atraga din nou electoratul de partea sa, dupa rezultatele inregistrate la alegerile europarlamentare, Matei a spus: "Cu siguranta ca are aceasta posibilitate, electoratul PSD este alaturi de noi, nu este niciun fel de problema din acest… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

