Stiri pe aceeasi tema

- Reacția unui baiat de 4 ani care calatorea cu avionul alaturi de tatal sau, a devenit virala pe internet, dupa ce acesta i-a spus unei femei care statea pe locul din spatele lui ca picioarele ei miros urat. Rodney Small zbura spre Texas alaturi de tatal lui, Darryl Small, dupa ce a vizitat Walt Disney…

- Maria Ilioiu este una dintre cele mai dorite femei din Romania. Ce-i drept, barbatii au si de ce sa o placa! Primeste multe mesaje de la admiratori, dar unii intrec limita, iar ispita de la "Insula Iubirii" stie cum sa-i puna la punct.

- Ela Craciun are un baietel de reclama! Iata prima sedinta foto pentru scutece! Micutul cucereste inimile tuturor prin gingasia lui, iar fiecare fotografie postata genereaza mii de like-uri si zeci si sute de comentarii. Nu este de mirare astfel ca micutul de sase luni a atras deja atentia marilor agentii…

- Simon este ultimul copilaș adoptat, acesta suferind de Sindromul Down. Micuțul in varsta de 4 ani nu vorbește inca limba engleza, insa iși ingrijește cu multa dragoste frațiorii bolnavi.

- Un barbat a avut o reacție extrem de dura intr-un restaurant din California. Acesta s-a infuriat și a facut comentarii rasiste dupa ce a vazut ca pe oferta din meniu era trecut un cuvant in limba spaniola. Incidentul a avut loc zilele trecute in restaurantul Palapa Tacos din Anaheim, California. Clientul…

- Florin Piersic locuieste intr-o casuta din Cluj-Napoca si primeste o pensie lunara de doar 2.000 de lei, scrie Click!. Totusi, actorul mai detine un alt imobil si o casa de vacanta in judetul Cluj. De asemenea, Florin Piersic mai detine si o vila in Bucuresti, conform informatiilor aparute in presa.…

- • Meciul cu Kubrat Pulev, in noaptea de sambata spre duminica Bogdan Dinu va lupta din nou in Statele Unite! In noaptea de sambata spre duminica, in Costa Mesa, California, intr-o gala promovata de Top Rank, pugilistul buzoian va avea un meci dificil cu numarul 1 IBF și challenger obligatoriu pentru…