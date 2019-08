Răzvrătirea aldiştilor A aparut prima animozitate dintre ALDE si PSD. Se pare ca rezultatele foarte slabe de la europarlamentare au efecte. Chitit in spatele PSD, neluand nicio atitudine publica fata de masurile populiste ale guvernelor Grindeanu, Tudose, Dancila, partidul lui Tariceanu a platit scump obedienta fata de partenerul mai mare. Nu s-a vazut pe parcursul celor doi ani si jumatate de participare la guvernare ca ALDE ar fi un partid liberal. Motivat, desigur, de multele lui dosare de la DNA, Tariceanu s-a limitat la lupta lui personala cu „statul paralel”, tarand dupa el intregul partid. ALDE ar fi fost normal… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol: informatia-zilei.ro

