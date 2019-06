Răzvan Cuc dă de pământ cu constructorii neserioşi: 'Nu mai merge, plecați acasă!' Razvan Cuc, ministrul Transporturilor, declarat ca nu are de gand sa stea in genunchi in fața constructorilor neserioși și ca acolo unde este cazul, dand exemplul tronsonului Sebeș Turda, Lot 2, va rezilia contractul daca nu se iau angajamente ferme, potrivit mediafax. Citește și: Rareș Bogdan a rabufnit din cauza pensiilor speciale: ‘Nenorocitiiii’ "Masurile pe care le-ați vazut, am rupt contracte de fața cu constructorii, nu am de gand ca reprezentat al guvernului sa stau in genunchi in fața constructorilor neserioși. Au doar tupeul ca poate sa mearga și așa. A mers pana la un… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

