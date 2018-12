Stiri pe aceeasi tema

- Banala valiza a fost ridicata la rang de buzdugan politic in 2018. Dupa ce Rise Project a prezentat date dintr-o valiza cu informatii din interiorul companiei Tel Drum, Dragnea a plusat si a venit in fata jurnalistilor nu cu una, ci cu doua valize, una fiind plina cu gogosi.

- Jurnalistii de la Rise Project au publicat un prim articol al investigatiei pornite de la valiza cu documente, pe care ar fi primit o de la un localnic din Teleorman, scrie Digi 24.Si, desi Liviu Dragnea neaga cu vehementa ca ar avea vreo legatura cu valiza pierduta si regasita, Directia Nationala Anticoruptie…

- Calin Popescu Tariceanu e de parere ca noul scandal in care e implicat numele lui Liviu Dragnea, cel al valizei cu documente despre Tel Drum și oamenii din firma, ar fi, de fapt, o operațiune pregatita și care il vizeaza pe liderul PSD. Obiectivul acestei operațiuni este, conform șefului Senatului,…

- Termenul „valiza” a fost utilizat fosrte des in acest weekend dupa ce jurnaliștii de la RISE Project au intrat in posesia unei „valize cu informatii esentiale din interiorul corporatiei Tel Drum”. Astazi, președintele Parlamentului Romaniei, Liviu Dragnea, s-a prezentat la ședința CEx al Partidului…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a venit luni, la ședința CEx PSD, cu doua valize, dupa anunțul Rise Project ca are date din Tel Drum gasite intr-o valiza.Citește și: Liviu Dragnea a venit cu doua valize la ședința PSD: prezinta DOSARELE lui Klaus Iohannis "Am intarziat puțin pentru ca…

- Intr-una din ele, liderul PSD a pus gogoși ”de la Rise Project”, iar in cealalta erau documente despre dosarele in care a fost implicat Klaus Iohannis. ”Nu am treaba cu valiza celor de la Rise Project”, a zis Liviu Dragnea. Amintim ca o valiza plina cu informații din…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a venit, luni, la sedinta CEx al PSD, cu doua valize, o ironie la "valiza" despre care a scris Rise Project. In prima valiza, liderul PSD a pus pungi cu gogosi, despre a spus ca sunt ”gogosi de la Rise Project”, iar in a doua a adus ”dosare” despre FDRG si Klaus Iohannis.…

- O valiza cu informatii esentiale din interiorul corporatiei Tel Drum, la care procurorii DNA n-au avut acces in timpul perchezitiilor, a fost gasita in zona rurala din Teleorman, a anuntat, sambata seara, Rise Project, intr-o postare pe Facebook, intitulata ##Teleormanleaks. Valiza ar contine mii de…