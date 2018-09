Fostul titular al postului, Valentin Popa, a demisionat joi din fruntea Ministerului Educatiei dupa o discutie cu liderul social-democrat Liviu Dragnea, in contextul tensiunilor tot mai mari dintre PSD si UDMR. Formatiunea maghiara cerea insistent modificarea unei ordonante privind desfasurarea orelor de limba romana la clasele cu predare in limbile minoritatilor, ceea ce in final a si obtinut, conform digi24.ro . Rovana Plumb este presedinta organizatiei de femei din PSD, iar inaintea sedintei CEx in care era contestat liderul social-democrat, Liviu Dragnea, a facut „un apel la unitate si solidaritate”…