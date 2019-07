Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele moldovean Igor Dodon a cerut Statelor Unite ale Americii sa sprijine eforturile Republicii Moldova ca statutul sau de ”neutralitate permanenta” sa fie recunoscut la nivel international, asigurand totodata ca Republica Moldova '”va promova o politica externa echilibrata in baza intereselor…

- "Romania are o poziție solida, dupa negocierile din UE și daca Guvernul ar fi fost privit cu mai multa incredere, am fi fost mult mai bine. A fost o perioada de negocieri complicate in UE și dincolo de contradicțiile politice, daca este sa privim in perspectiva, putem spune ca Uniunea Europeana…

- Președintele PAS, Maia Sandu, aduce mulțumiri Romaniei și președintelui Klaus Iohannis pentru sprijinul constant pe care Romania il acorda Republicii Moldova. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, politiciana saluta apelul Președintelui Iohannis catre liderii Uniunii Europene cu privire la soluționarea,…

- ​Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan susține ca Guvernul condus de Maia Sandu este unul legitim, pe care Uniunea Europeana l-a recunoscut. Cu toate acestea, în momentul de fața, pro-europenii de la Chișinau nu au un partener în Guvernul de la București. ​„Exista un nou…

- Serban Nicolae a depus un proiect legislativ care prevede infiintarea de sectii noi de votare si instituirea de liste electorale permanente in diaspora, pentru evitatea aglomerarii la sectiile de vot. Propunerea legislativa initiata de senatorul PSD instituie reguli specifice exercitarii dreptului…

- CHIȘINAU, 3 iunie – Sputnik. Partidul Socialiștilor a anunțat într-un comunicat de presa ca liderii acestei formațiuni au avut o întrevedere cu reprezentantul special al Președintelui Federației Ruse pe domeniul dezvoltarii relațiilor comercial–economice cu Republica Moldova,…

- CHIȘINAU, 3 iun – Sputnik. Oamenii legii au documentat acțiunile ilegale ale membrilor unei grupari criminale, specializați în transportarea prin contrabanda a drogurilor pe traseul Uniunea Europeana (Spania/Italia) – Moldova – Rusia. © Photo: Poliția Republicii MoldovaA fost…

- Cetatenii romani din Republica Moldova trebuie sa inteleaga ca actualele alegeri europarlamentare sunt si despre viitorul lor. Romania si Republica Moldova au un destin comun in Uniunea Europeana. Chiar daca Moldova nu face parte din UE, Romania ii va fi avocat al integrarii europene. Declaratia apartine…